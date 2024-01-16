https://ria.ru/20240116/ssha-1921593040.html

Политика США по КНДР не приведет к решению проблем в регионе, заявил Лавров

Политика США по КНДР не приведет к решению проблем в регионе, заявил Лавров - РИА Новости, 16.01.2024

Политика США по КНДР не приведет к решению проблем в регионе, заявил Лавров

Политика США и их сателлитов по созданию угроз безопасности КНДР не способствует решению проблем в регионе, Москва призывает к отказу от шагов, которые ведут к... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T12:32

2024-01-16T12:32

2024-01-16T12:32

в мире

сша

москва

корейский полуостров

сергей лавров

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Политика США и их сателлитов по созданию угроз безопасности КНДР не способствует решению проблем в регионе, Москва призывает к отказу от шагов, которые ведут к эскалации напряженности вокруг Корейского полуострова, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Приходится констатировать, что политика США и их региональных сателлитов по созданию угроз безопасности КНДР отнюдь не способствует продвижению в позитивном направлении. Мы будем продолжать призывать к отказу от любых шагов, которые ведут к эскалации напряженности", - заявил Лавров на переговорах с главой МИД КНДР в Москве.

https://ria.ru/20240116/kndr-1921587830.html

сша

москва

корейский полуостров

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в мире, сша, москва, корейский полуостров, сергей лавров