https://ria.ru/20240116/ssha-1921593040.html
Политика США по КНДР не приведет к решению проблем в регионе, заявил Лавров
Политика США по КНДР не приведет к решению проблем в регионе, заявил Лавров - РИА Новости, 16.01.2024
Политика США по КНДР не приведет к решению проблем в регионе, заявил Лавров
Политика США и их сателлитов по созданию угроз безопасности КНДР не способствует решению проблем в регионе, Москва призывает к отказу от шагов, которые ведут к... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:32
2024-01-16T12:32
2024-01-16T12:32
в мире
сша
москва
корейский полуостров
сергей лавров
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Политика США и их сателлитов по созданию угроз безопасности КНДР не способствует решению проблем в регионе, Москва призывает к отказу от шагов, которые ведут к эскалации напряженности вокруг Корейского полуострова, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Приходится констатировать, что политика США и их региональных сателлитов по созданию угроз безопасности КНДР отнюдь не способствует продвижению в позитивном направлении. Мы будем продолжать призывать к отказу от любых шагов, которые ведут к эскалации напряженности", - заявил Лавров на переговорах с главой МИД КНДР в Москве.
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в мире, сша, москва, корейский полуостров, сергей лавров
В мире, США, Москва, Корейский полуостров, Сергей Лавров
Политика США по КНДР не приведет к решению проблем в регионе, заявил Лавров
Лавров: политика США по созданию угроз для КНДР не решит проблемы в регионе