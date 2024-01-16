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Десантис продолжит участие в президентской гонке в США, сообщили СМИ

Десантис продолжит участие в президентской гонке в США, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.01.2024

Десантис продолжит участие в президентской гонке в США, сообщили СМИ

Губернатор Флориды Рон Десантис намерен продолжить участие в президентской гонке в США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в его... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T09:15

2024-01-16T09:15

2024-01-16T09:16

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Губернатор Флориды Рон Десантис намерен продолжить участие в президентской гонке в США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в его предвыборном штабе. "Впереди будет долгая борьба, но именно для этого и создана эта кампания. Ставки слишком высоки для этой нации, и мы не отступим", - приводит телеканал слова источника. Согласно предварительным результатам голосования, Трамп лидирует среди претендентов в кандидаты на пост президента от Республиканской партии на первичных выборах в Айове после завершения подсчета почти в 50% округов. Второе место пока занимает губернатор Флориды Рон Десантис. Тройку лидеров замыкает экс-постпред при ООН Никки Хейли. Ранее предприниматель Вивек Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки в США. Он заявил, что позвонил бывшему американскому президенту Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой в борьбе за номинацию на фракционных собраниях Республиканской партии в Айове и сообщить, что будет поддерживать его на выборах. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20240116/tramp-1921539260.html

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