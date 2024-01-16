https://ria.ru/20240116/ssha-1921527908.html

США отреагировали на удары КСИР по иракскому Эрбилю

США отреагировали на удары КСИР по иракскому Эрбилю - РИА Новости, 16.01.2024

США отреагировали на удары КСИР по иракскому Эрбилю

Власти США поддерживают контакт со своими иракскими коллегами по ситуации с атаками, которые совершил Иран по городу Эрбилю и считают, что речь идет о... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T02:25

2024-01-16T02:25

2024-01-16T02:32

сша

ирак

эрбиль

в мире

иран

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151459/88/1514598853_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_f0836b1715a1db571c2f1b1685814543.jpg

ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Власти США поддерживают контакт со своими иракскими коллегами по ситуации с атаками, которые совершил Иран по городу Эрбилю и считают, что речь идет о "безрассудных и неточных" ударах, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон."Мы ознакомились с сообщениями и отслеживали ракеты, которые упали на севере Ирака и на севере Сирии. Никто из американских военнослужащих и ни один американский объект не пострадал. Мы находимся в контакте с высокопоставленными иракскими чиновниками, а также с должностными лицами Курдистана", - сказала Уотсон.По ее словам, США продолжат оценивать произошедшее, однако первичная оценка Вашингтона заключается в том, что речь идет о "безрассудной и неточной серии ударов" со стороны Ирана."США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Ирака", - указала представительница Белого дома.

https://ria.ru/20240112/sanktsii-1920974175.html

сша

ирак

эрбиль

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, ирак, эрбиль, в мире, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году