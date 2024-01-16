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США отреагировали на удары КСИР по иракскому Эрбилю - РИА Новости, 16.01.2024
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02:25 16.01.2024 (обновлено: 02:32 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/ssha-1921527908.html
США отреагировали на удары КСИР по иракскому Эрбилю
США отреагировали на удары КСИР по иракскому Эрбилю - РИА Новости, 16.01.2024
США отреагировали на удары КСИР по иракскому Эрбилю
Власти США поддерживают контакт со своими иракскими коллегами по ситуации с атаками, которые совершил Иран по городу Эрбилю и считают, что речь идет о... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T02:25
2024-01-16T02:32
сша
ирак
эрбиль
в мире
иран
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Власти США поддерживают контакт со своими иракскими коллегами по ситуации с атаками, которые совершил Иран по городу Эрбилю и считают, что речь идет о "безрассудных и неточных" ударах, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон."Мы ознакомились с сообщениями и отслеживали ракеты, которые упали на севере Ирака и на севере Сирии. Никто из американских военнослужащих и ни один американский объект не пострадал. Мы находимся в контакте с высокопоставленными иракскими чиновниками, а также с должностными лицами Курдистана", - сказала Уотсон.По ее словам, США продолжат оценивать произошедшее, однако первичная оценка Вашингтона заключается в том, что речь идет о "безрассудной и неточной серии ударов" со стороны Ирана."США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Ирака", - указала представительница Белого дома.
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сша, ирак, эрбиль, в мире, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США, Ирак, Эрбиль, В мире, Иран, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США отреагировали на удары КСИР по иракскому Эрбилю

Белый дом: США расценивают удары КСИР по Эрбилю как безрассудные и неточные

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Власти США поддерживают контакт со своими иракскими коллегами по ситуации с атаками, которые совершил Иран по городу Эрбилю и считают, что речь идет о "безрассудных и неточных" ударах, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон.
"Мы ознакомились с сообщениями и отслеживали ракеты, которые упали на севере Ирака и на севере Сирии. Никто из американских военнослужащих и ни один американский объект не пострадал. Мы находимся в контакте с высокопоставленными иракскими чиновниками, а также с должностными лицами Курдистана", - сказала Уотсон.
По ее словам, США продолжат оценивать произошедшее, однако первичная оценка Вашингтона заключается в том, что речь идет о "безрассудной и неточной серии ударов" со стороны Ирана.
"США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Ирака", - указала представительница Белого дома.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
США наложат на Иран новые санкции, считает эксперт
12 января, 16:03
 
СШАИракЭрбильВ миреИранОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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