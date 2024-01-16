https://ria.ru/20240116/sputnik-1921579453.html

"Роскосмос" получил первый снимок со второго спутника "Арктика-М"

"Роскосмос" получил первый снимок со второго спутника "Арктика-М" - РИА Новости, 16.01.2024

"Роскосмос" получил первый снимок со второго спутника "Арктика-М"

"Роскосмос" получил первое изображение с запущенного в декабре гидрометеорологического спутника "Арктика-М" № 2 , сообщили в Telegram-канале госкорпорации. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T11:55

2024-01-16T11:55

2024-01-16T13:48

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. "Роскосмос" получил первое изображение с запущенного в декабре гидрометеорологического спутника "Арктика-М" № 2 , сообщили в Telegram-канале госкорпорации."Спутник находится на рабочей высокоэллиптической орбите типа "Молния" с наклонением к экватору 63,3 градуса, высотой апогея приблизительно 38 900 километров и перигея приблизительно 1400 километров. Все служебные системы космического аппарата функционируют штатно", — говорится в публикации. Аппарат запустили с Байконура 16 декабря 2023 года. Он стал вторым на орбите — первый запустили 28 февраля и приняли в эксплуатацию 3 сентября 2021 года. Как отмечают в "Роскосмосе", два спутника будут сменять друг друга на рабочих участках орбит и непрерывно следить за северной территорией России и арктическим регионом. К 2031 году в системе должны появиться еще два спутника. Кроме того, в 2026 году начнется проектирование аппаратов нового поколения "Арктика-МП". Спутники "Арктика-М" работают на эллиптической орбите и видят арктический регион, в том числе Северный морской путь. На них установлены приборы для получения изображений облаков и поверхности в видимом и инфракрасном диапазонах, контроля и прогноза вспышек на Солнце, радиационной обстановки и геомагнитного поля.

https://ria.ru/20240111/kosmos-1920726628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, россия, роскосмос