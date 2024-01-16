https://ria.ru/20240116/spirs-1921580340.html

Бритни Спирс удалила свой аккаунт в Instagram*

Бритни Спирс удалила свой аккаунт в Instagram* - РИА Новости, 16.01.2024

Бритни Спирс удалила свой аккаунт в Instagram*

Американская певица Бритни Спирс удалила свой аккаунт в Instagram*, у которого было 43 миллиона подписчиков. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T12:24

2024-01-16T12:24

2024-01-16T12:31

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс удалила свой аккаунт в Instagram*, у которого было 43 миллиона подписчиков.По какой причине поп-звезда сделала это, неизвестно. Но несколько дней назад знаменитость объявила, что "навсегда" уходит из музыкальной индустрии.Решение Бритни Спирс шокировало ее поклонников, так как они наоборот ждали от нее новые песни. Тем более, что ее культовый хит "Toxic" недавно отметил 20-летие. Ранее артистка уже удаляла свою страницу в соцсети, но затем восстанавливала ее. В своем блоге Спирс делилась новостями из своей жизни, а также откровенно рассказывала о конфликтах в семье и публиковала странные видео, на которых танцевала в полуобнаженном виде.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240110/timberleyk-1920517612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

бритни спирс, знаменитости, технологии, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес