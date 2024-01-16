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Путина за кадром спросили о муниципальных главах, участвующих в СВО - РИА Новости, 16.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:01 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/spetsoperatsiya-1921731649.html
Путина за кадром спросили о муниципальных главах, участвующих в СВО
Путина за кадром спросили о муниципальных главах, участвующих в СВО - РИА Новости, 16.01.2024
Путина за кадром спросили о муниципальных главах, участвующих в СВО
Представители муниципального сообщества после публичной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным за кадром задали ему вопрос, касающийся муниципальных глав,... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T21:01
2024-01-16T21:01
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
ирина гусева
общество
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Представители муниципального сообщества после публичной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным за кадром задали ему вопрос, касающийся муниципальных глав, принимающих участие в спецоперации на Украине, рассказала РИА Новости сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева. Гусева не стала раскрывать детали вопроса, но пояснила, что он касался муниципальных глав, которые участвуют в СВО, и попросили передать президенту слова благодарности. "Мы очень хотели и попросили у Владимира Владимировича за тех наших глав, которые сейчас воюют. Рассказали ему еще раз о тех главах, которые воюют. У нас муниципальное сообщество в целом, больше трех тысяч ушли воевать, и среди них есть и женщины, и дети глав. Сказали Владимиру Владимировичу, что это как раз те люди, которые просили нас тоже передать ему слова благодарности", - сообщила РИА Новости Гусева.
https://ria.ru/20240116/pomosch-1921684634.html
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россия, украина, владимир путин, ирина гусева, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Ирина Гусева, Общество
Путина за кадром спросили о муниципальных главах, участвующих в СВО

Путину за кадром рассказали о муниципальных главах, участвующих в СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации в рамках Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России"
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации в рамках Всероссийского муниципального форума Малая родина – сила России - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации в рамках Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Представители муниципального сообщества после публичной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным за кадром задали ему вопрос, касающийся муниципальных глав, принимающих участие в спецоперации на Украине, рассказала РИА Новости сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева.
Гусева не стала раскрывать детали вопроса, но пояснила, что он касался муниципальных глав, которые участвуют в СВО, и попросили передать президенту слова благодарности.
"Мы очень хотели и попросили у Владимира Владимировича за тех наших глав, которые сейчас воюют. Рассказали ему еще раз о тех главах, которые воюют. У нас муниципальное сообщество в целом, больше трех тысяч ушли воевать, и среди них есть и женщины, и дети глав. Сказали Владимиру Владимировичу, что это как раз те люди, которые просили нас тоже передать ему слова благодарности", - сообщила РИА Новости Гусева.
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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Вчера, 17:10
 
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