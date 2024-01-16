https://ria.ru/20240116/spetsoperatsiya-1921731649.html

Путина за кадром спросили о муниципальных главах, участвующих в СВО

Путина за кадром спросили о муниципальных главах, участвующих в СВО - РИА Новости, 16.01.2024

Путина за кадром спросили о муниципальных главах, участвующих в СВО

Представители муниципального сообщества после публичной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным за кадром задали ему вопрос, касающийся муниципальных глав,... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T21:01

2024-01-16T21:01

2024-01-16T21:01

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир путин

ирина гусева

общество

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Представители муниципального сообщества после публичной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным за кадром задали ему вопрос, касающийся муниципальных глав, принимающих участие в спецоперации на Украине, рассказала РИА Новости сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева. Гусева не стала раскрывать детали вопроса, но пояснила, что он касался муниципальных глав, которые участвуют в СВО, и попросили передать президенту слова благодарности. "Мы очень хотели и попросили у Владимира Владимировича за тех наших глав, которые сейчас воюют. Рассказали ему еще раз о тех главах, которые воюют. У нас муниципальное сообщество в целом, больше трех тысяч ушли воевать, и среди них есть и женщины, и дети глав. Сказали Владимиру Владимировичу, что это как раз те люди, которые просили нас тоже передать ему слова благодарности", - сообщила РИА Новости Гусева.

https://ria.ru/20240116/pomosch-1921684634.html

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россия, украина, владимир путин, ирина гусева, общество