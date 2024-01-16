https://ria.ru/20240116/spetsoperatsiya-1921701593.html
Государственность Украины скоро окажется под вопросом, заявил Путин
Государственность Украины скоро окажется под вопросом, заявил Путин - РИА Новости, 16.01.2024
Государственность Украины скоро окажется под вопросом, заявил Путин
Контрнаступление ВСУ провалилось, если так будет продолжаться, государственность Украины окажется под вопросом, заявил Владимир Путин на встрече с главами... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T18:22
2024-01-16T18:22
2024-01-16T19:55
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ провалилось, если так будет продолжаться, государственность Украины окажется под вопросом, заявил Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России."Если дальше будет продолжаться то, что сейчас продолжается, то, что сейчас имеет место быть, — а сейчас это совершенно очевидно: не только провалилось их контрнаступление, но и инициатива находится в руках российских Вооруженных сил — если так будет продолжаться, то украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар", — сказал глава государства.Российский лидер отметил, что формула мира Владимира Зеленского — это запретительные требования для мирного диалога."Что касается вот этого переговорного процесса — попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние полтора года. Но это невозможно, все понимают, что это невозможно", — подчеркнул Путин.Президент напомнил, что украинская сторона отказалась от переговоров, хотя Москва и Киев уже достигли договоренностей."Через день они выбросили в помойку все договоренности, сейчас публично сказали, в том числе руководитель этой самой переговорной группы <…> сказал: да, мы были готовы, мы это упустили, поскольку приехал тогдашний премьер-министр Великобритании господин (Борис. — Прим. ред.) Джонсон и он уговорил нас не реализовывать эти договоренности. Ну придурки, нет? И прямо говорят: и если бы мы пошли на это, уже все давно бы было закончено, полтора года назад", — указал президент.Путин добавил: подобное решение украинского руководства лишний раз подчеркивает, что они "несамостоятельные люди".Говоря об атаках ВСУ по гражданским объектам в России, президент пояснил, что так Киев хочет показать "способность" отвечать на действия Москвы, а также отвлечь внимание от неудач на фронте."Люди со стороны спрашивают: а зачем киевские власти делают то, что они делают, — обстреливают мирные города, населенные пункты, бьют по площадям — какой в этом военный смысл? Никакого. Нулевой. А зачем они это делают? Ответ есть. Первое — показать своему народу и их спонсорам, которые деньги дают на оружие и боеприпасы, показать, что они в состоянии отвечать на действия России", — заявил глава государства.При этом, по его словам, Вооруженные силы России наносят точечные удары по военной инфраструктуре и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.Путин подчеркнул, что Россия всегда защищала и сейчас защитит свои интересы. В то же время, продолжил он, после развала СССР в соседней республике оказались сильнее националистические идеи. Он напомнил, что в декларации о независимости было написано, что Украина — нейтральное государство."Эти националистические элементы оказались более агрессивными и начали продавливать свою повестку. Вот, и все привело к сегодняшней ситуации", — уточнил президент.Глава государства добавил, что люди, проживавшие на этих территориях, никогда не мыслили себя иначе как часть России.
https://ria.ru/20240116/granitsa-1921700142.html
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https://ria.ru/20240101/putin-1919358787.html
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"Ну не придурки?" – Путин о нежелании Украины вести переговоры с Россией
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2024-01-16T18:22
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Государственность Украины скоро окажется под вопросом, заявил Путин
Путин: государственность Украины скоро окажется под вопросом из-за провалов ВСУ