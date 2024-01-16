https://ria.ru/20240116/spetsoperatsiya-1921696511.html

Жители Карачаево-Черкесии передали бензогенератор участникам спецоперации

Жители Карачаево-Черкесии передали бензогенератор участникам спецоперации - РИА Новости, 16.01.2024

Жители Карачаево-Черкесии передали бензогенератор участникам спецоперации

Жители Урупского района Карачаево-Черкесии передали бензиновый генератор участникам спецоперации, сообщается в Telegram-канале администрации района. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T17:56

2024-01-16T17:56

2024-01-16T17:56

надежные люди

урупский район

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ПЯТИГОРСК, 16 янв - РИА Новости. Жители Урупского района Карачаево-Черкесии передали бензиновый генератор участникам спецоперации, сообщается в Telegram-канале администрации района. "По всему региону продолжается сбор помощи для участников специальной военной операции. Так, жители Урупского района передали для бойцов генератор. Такая техника им просто необходима. Генератор поможет сделать быт комфортнее, появится освещение, возможность заряжать технические устройства", - говорится в сообщении. Как отметили в администрации, приобрести бензогенератор помог депутат парламента Карачаево-Черкесии Аслан Боташев. Ранее при поддержке депутата и других представителей власти Карачаево-Черкесии в зону спецоперации отправили груз, в состав которого вошли дизельные генераторы, обогревательные печи, ноутбуки, шифровальные рации, квадрокоптеры с системой сброса, наборы ключей для ремонта, лопаты, топоры, а также продукты питания (картофель, рис, сахар и питьевая вода) и автомобиль "ВАЗ 2121".

https://ria.ru/20240116/sistema-1921671656.html

https://ria.ru/20240116/pritsely-1921541352.html

урупский район

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урупский район