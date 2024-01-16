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Российские военные уничтожили два танка Leopard 2 на Купянском направлении - РИА Новости, 16.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:19 16.01.2024 (обновлено: 14:39 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/spetsoperatsiya-1921626558.html
Российские военные уничтожили два танка Leopard 2 на Купянском направлении
Российские военные уничтожили два танка Leopard 2 на Купянском направлении - РИА Новости, 16.01.2024
Российские военные уничтожили два танка Leopard 2 на Купянском направлении
На Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли за сутки около 410 военнослужащих, на Купянском направлении уничтожено два танка Leopard 2, сообщили во РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T14:19
2024-01-16T14:39
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли за сутки около 410 военнослужащих, на Купянском направлении уничтожено два танка Leopard 2, сообщили во вторник в сводке Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, три танка, из которых два Leopard 2, и два пикапа", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили четыре атаки 63-й механизированной и 25-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная диброва Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики."Потери противника составили до 250 военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей", - добавили в министерстве.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили два танка Leopard 2 на Купянском направлении

МО РФ: Киев на Купянском и Краснолиманском направлении потерял до 410 военных

© AP Photo / Mindaugas KulbisБоевой танк немецкой армии Leopard 2A6
Боевой танк немецкой армии Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Боевой танк немецкой армии Leopard 2A6. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли за сутки около 410 военнослужащих, на Купянском направлении уничтожено два танка Leopard 2, сообщили во вторник в сводке Минобороны РФ.
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
Что пробивает броню танка Leopard 2
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Что пробивает броню танка Leopard 2Посмотреть
"Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, три танка, из которых два Leopard 2, и два пикапа", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили четыре атаки 63-й механизированной и 25-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная диброва Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики.
"Потери противника составили до 250 военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей", - добавили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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