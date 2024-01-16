https://ria.ru/20240116/spetsoperatsiya-1921626558.html

Российские военные уничтожили два танка Leopard 2 на Купянском направлении

Российские военные уничтожили два танка Leopard 2 на Купянском направлении - РИА Новости, 16.01.2024

Российские военные уничтожили два танка Leopard 2 на Купянском направлении

На Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли за сутки около 410 военнослужащих, на Купянском направлении уничтожено два танка Leopard 2, сообщили во РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T14:19

2024-01-16T14:19

2024-01-16T14:39

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли за сутки около 410 военнослужащих, на Купянском направлении уничтожено два танка Leopard 2, сообщили во вторник в сводке Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, три танка, из которых два Leopard 2, и два пикапа", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили четыре атаки 63-й механизированной и 25-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная диброва Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики."Потери противника составили до 250 военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей", - добавили в министерстве.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)