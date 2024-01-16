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СМИ: офис Зеленского получает искаженные анализы публикаций - РИА Новости, 16.01.2024
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14:15 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/smi-1921625009.html
СМИ: офис Зеленского получает искаженные анализы публикаций
СМИ: офис Зеленского получает искаженные анализы публикаций - РИА Новости, 16.01.2024
СМИ: офис Зеленского получает искаженные анализы публикаций
Офис Владимира Зеленского и правительство Украины уже больше четырех лет получает искаженную информацию об анализах публикаций СМИ, которые проводит компания... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T14:15
2024-01-16T14:15
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского и правительство Украины уже больше четырех лет получает искаженную информацию об анализах публикаций СМИ, которые проводит компания одного из депутатов партии Зеленского "Слуга народа", следует из исследования украинского издания "Бигус". На сайте издания опубликован материал о работе компании "Медиатека", предоставляющей услуги медиа-анализа украинскому кабмину и офису Зеленского. По данным авторов расследования, компания уже больше четырех лет предоставляет отчеты о публикациях СМИ, посвященных членам правительства страны и офиса главы государства. В материале отмечается, что "Медиатека" принадлежит Александру Мариковскому, депутату парламента от партии "Слуга народа". "Авторы отчетов порой добавляют политический контекст с негативной коннотацией, который слабо отождествляется с официальными документами. Так, например, в отчете, который касался разбора упоминаний телемарафона "Единые Новости", некоторых критиков марафона аналитики называли "порохоботами"... В процессе анализа отчетов для власти "Бигус" пришел к выводу, что иногда они могут формировать у чиновников ошибочное мнение о том, что критика в их сторону звучит преимущественно от усредненных "оппозиционных СМИ" и что представляет она собой или "атаки" или "популизм", - говорится в публикации. "Порохоботами" на Украине пренебрежительно называют сторонников бывшего президента страны Петра Порошенко, а также работающих на него сотрудников, создающих положительный образ Порошенко и активно критикующих Зеленского и его команду.
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в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
СМИ: офис Зеленского получает искаженные анализы публикаций

"Бигус": офис Зеленского получает искаженные данные об анализах публикаций СМИ

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского и правительство Украины уже больше четырех лет получает искаженную информацию об анализах публикаций СМИ, которые проводит компания одного из депутатов партии Зеленского "Слуга народа", следует из исследования украинского издания "Бигус".
На сайте издания опубликован материал о работе компании "Медиатека", предоставляющей услуги медиа-анализа украинскому кабмину и офису Зеленского. По данным авторов расследования, компания уже больше четырех лет предоставляет отчеты о публикациях СМИ, посвященных членам правительства страны и офиса главы государства. В материале отмечается, что "Медиатека" принадлежит Александру Мариковскому, депутату парламента от партии "Слуга народа".
"Авторы отчетов порой добавляют политический контекст с негативной коннотацией, который слабо отождествляется с официальными документами. Так, например, в отчете, который касался разбора упоминаний телемарафона "Единые Новости", некоторых критиков марафона аналитики называли "порохоботами"... В процессе анализа отчетов для власти "Бигус" пришел к выводу, что иногда они могут формировать у чиновников ошибочное мнение о том, что критика в их сторону звучит преимущественно от усредненных "оппозиционных СМИ" и что представляет она собой или "атаки" или "популизм", - говорится в публикации.
"Порохоботами" на Украине пренебрежительно называют сторонников бывшего президента страны Петра Порошенко, а также работающих на него сотрудников, создающих положительный образ Порошенко и активно критикующих Зеленского и его команду.
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