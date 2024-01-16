Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил эффективность и безопасность тандемной терапии при СМА - РИА Новости, 16.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/sma-1921612783.html
Эксперт оценил эффективность и безопасность тандемной терапии при СМА
Эксперт оценил эффективность и безопасность тандемной терапии при СМА - РИА Новости, 16.01.2024
Эксперт оценил эффективность и безопасность тандемной терапии при СМА
Эффективность и безопасность лечения спинальной мышечной терапии одновременно двумя препаратами не доказана, она может иметь даже негативное влияние на... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T13:34
2024-01-16T13:34
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823436226_0:112:3134:1875_1920x0_80_0_0_3575758c0948695b4900ec9147590891.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Эффективность и безопасность лечения спинальной мышечной терапии одновременно двумя препаратами не доказана, она может иметь даже негативное влияние на здоровье, заявил директор Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова, главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России, академик РАН Сергей Куцев. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что отец больного спинальной мышечной атрофией мальчика Миши Бахтина неоднократно выходил на пикеты с требованием продолжить лечение сына. В фонде "Круг добра" сообщали РИА Новости, что не получали заявку на обеспечение мальчика препаратами. Как поясняли в фонде, ребенок уже получал препарат, предполагающий однократное введение, после этого терапия другим препаратом, которую требуют родители, считается экспериментальной. "Эффективность терапии одновременно двумя препаратами нигде не доказана, и не доказана безопасность", - сказал Куцев на пресс-конференции ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова". Он отметил, что, кроме единичных наблюдений, никаких данных о том, что назначение второго препарата при спинальной мышечной атрофии, нет. По словам Куцева, генотерапевтический препарат при спинальной мышечной атрофии обеспечивает жизнеспособность нейронов, которые остались живы до его введения (при заболевании они погибают). При этом назначение второго препарата может иметь негативное влияние на те нейроны, которые остались живы, пояснил специалист. Он добавил, что желание родителей больных детей сделать максимум для лечения своего ребенка понятно, однако пока не будет результатов клинических исследований, которые бы показали эффективность и безопасность назначения двух препаратов, такая терапия невозможна. При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано три препарата для лечения болезни – "Нусинерсен" ("Спинраза"), "Рисдиплам" и " Золгенсма". Препарат "Золгенсма" является одним из самых дорогих лекарств в мире.
https://ria.ru/20230425/sma-1867536179.html
https://ria.ru/20220707/preparat-1800856387.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823436226_292:0:2976:2013_1920x0_80_0_0_a2c11133662417da37cd64ff9194df5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Эксперт оценил эффективность и безопасность тандемной терапии при СМА

Эксперт: эффективность и безопасность тандемной терапии при СМА не доказана

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛекарство в капсулах
Лекарство в капсулах - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Лекарство в капсулах. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Эффективность и безопасность лечения спинальной мышечной терапии одновременно двумя препаратами не доказана, она может иметь даже негативное влияние на здоровье, заявил директор Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова, главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России, академик РАН Сергей Куцев.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что отец больного спинальной мышечной атрофией мальчика Миши Бахтина неоднократно выходил на пикеты с требованием продолжить лечение сына. В фонде "Круг добра" сообщали РИА Новости, что не получали заявку на обеспечение мальчика препаратами. Как поясняли в фонде, ребенок уже получал препарат, предполагающий однократное введение, после этого терапия другим препаратом, которую требуют родители, считается экспериментальной.
Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Нескольких детей со СМА начали лечить отечественным препаратом
25 апреля 2023, 11:30
«
"Эффективность терапии одновременно двумя препаратами нигде не доказана, и не доказана безопасность", - сказал Куцев на пресс-конференции ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова".
Он отметил, что, кроме единичных наблюдений, никаких данных о том, что назначение второго препарата при спинальной мышечной атрофии, нет.
По словам Куцева, генотерапевтический препарат при спинальной мышечной атрофии обеспечивает жизнеспособность нейронов, которые остались живы до его введения (при заболевании они погибают). При этом назначение второго препарата может иметь негативное влияние на те нейроны, которые остались живы, пояснил специалист.
Он добавил, что желание родителей больных детей сделать максимум для лечения своего ребенка понятно, однако пока не будет результатов клинических исследований, которые бы показали эффективность и безопасность назначения двух препаратов, такая терапия невозможна.
При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано три препарата для лечения болезни – "Нусинерсен" ("Спинраза"), "Рисдиплам" и " Золгенсма". Препарат "Золгенсма" является одним из самых дорогих лекарств в мире.
Первый лекарственный препарат для генной терапии спинальной мышечной атрофии Zolgensma (Золгенсма) - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
В России появился препарат "Золгенсма", применяемый для лечения СМА
7 июля 2022, 10:13
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала