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Завершилось онлайн-голосование за участников премии "Служение" - РИА Новости, 16.01.2024
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08:19 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/sluzhenie-1921542836.html
Завершилось онлайн-голосование за участников премии "Служение"
Завершилось онлайн-голосование за участников премии "Служение" - РИА Новости, 16.01.2024
Завершилось онлайн-голосование за участников премии "Служение"
Завершилось народное онлайн-голосование Всероссийской муниципальной премии "Служение", в голосовании приняли участие 627 285 человек, за участников премии... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T08:19
2024-01-16T08:19
россия
общество
ирина гусева
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Завершилось народное онлайн-голосование Всероссийской муниципальной премии "Служение", в голосовании приняли участие 627 285 человек, за участников премии отдано 2 797 963 голоса, сообщили организаторы конкурса. "Четырнадцатого января 2024 года завершилось народное онлайн-голосование Всероссийской муниципальной премии "Служение". В голосовании приняли участие 627 285 человек. За участников премии отдано 2 797 963 голоса. Победители будут объявлены и награждены 16 января в рамках Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России", - говорится в сообщении. Голосование проходило на сайте премияслужение.рф и было доступно всем жителям Российской Федерации после регистрации на сайте. На премию могли выдвигаться главы муниципальных образований, муниципальные служащие, работники муниципалитетов и муниципальных организаций, председатели, исполнительные директоры и сотрудники Советов муниципальных образований субъектов РФ, председатели и члены ТОС, сельские старосты, а также муниципальные депутаты. По словам сопредседателя ВАРМСУ, члена президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирины Гусевой, запуск подобного проекта имеет важное социальное значение. "Именно на муниципальных служащих лежит груз ответственности за принятие решений на местах, они самый близкий уровень власти к людям, и от качества их работы, от их открытости к прямому диалогу, зависит удовлетворённость наших граждан всей вертикалью власти. Цель премии — объединить муниципальное сообщество страны и повысить престиж муниципальной службы. Учитывая то внимание, которое получил проект со стороны муниципального сообщества и наших граждан, во многом премия "Служение" действительно стала отражением перезапуска работы с муниципальной повесткой", — отметила Гусева. По итогам приёмной кампании, по данным организаторов конкурса, получено 18 458 заявок на соискание премии от представителей муниципального сообщества из 89 регионов страны, ещё 433 заявки подано в специальной номинации. Всероссийская муниципальная премия "Служение" проводится по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и присуждается выдающимся представителям муниципального сообщества — командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Премия вручается в десяти номинациях за лучшие проекты и управленческие решения, в том числе за создание эффективных каналов коммуникации с гражданами (номинация "Прямой разговор — доверие к власти") и внедрение цифровых технологий (номинация "Новые технологии — новые возможности").
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россия, общество, ирина гусева
Россия, Общество, Ирина Гусева

Завершилось онлайн-голосование за участников премии "Служение"

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Завершилось народное онлайн-голосование Всероссийской муниципальной премии "Служение", в голосовании приняли участие 627 285 человек, за участников премии отдано 2 797 963 голоса, сообщили организаторы конкурса.
«
"Четырнадцатого января 2024 года завершилось народное онлайн-голосование Всероссийской муниципальной премии "Служение". В голосовании приняли участие 627 285 человек. За участников премии отдано 2 797 963 голоса. Победители будут объявлены и награждены 16 января в рамках Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России", - говорится в сообщении.
Голосование проходило на сайте премияслужение.рф и было доступно всем жителям Российской Федерации после регистрации на сайте.
На премию могли выдвигаться главы муниципальных образований, муниципальные служащие, работники муниципалитетов и муниципальных организаций, председатели, исполнительные директоры и сотрудники Советов муниципальных образований субъектов РФ, председатели и члены ТОС, сельские старосты, а также муниципальные депутаты.
По словам сопредседателя ВАРМСУ, члена президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирины Гусевой, запуск подобного проекта имеет важное социальное значение.
«
"Именно на муниципальных служащих лежит груз ответственности за принятие решений на местах, они самый близкий уровень власти к людям, и от качества их работы, от их открытости к прямому диалогу, зависит удовлетворённость наших граждан всей вертикалью власти. Цель премии — объединить муниципальное сообщество страны и повысить престиж муниципальной службы. Учитывая то внимание, которое получил проект со стороны муниципального сообщества и наших граждан, во многом премия "Служение" действительно стала отражением перезапуска работы с муниципальной повесткой", — отметила Гусева.
По итогам приёмной кампании, по данным организаторов конкурса, получено 18 458 заявок на соискание премии от представителей муниципального сообщества из 89 регионов страны, ещё 433 заявки подано в специальной номинации.
Всероссийская муниципальная премия "Служение" проводится по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и присуждается выдающимся представителям муниципального сообщества — командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.
Премия вручается в десяти номинациях за лучшие проекты и управленческие решения, в том числе за создание эффективных каналов коммуникации с гражданами (номинация "Прямой разговор — доверие к власти") и внедрение цифровых технологий (номинация "Новые технологии — новые возможности").
 
РоссияОбществоИрина Гусева
 
 
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