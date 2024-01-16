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В Новосибирской области женщина и двое детей погибли при пожаре - РИА Новости, 16.01.2024
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09:09 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/sk-1921547234.html
В Новосибирской области женщина и двое детей погибли при пожаре
В Новосибирской области женщина и двое детей погибли при пожаре - РИА Новости, 16.01.2024
В Новосибирской области женщина и двое детей погибли при пожаре
Женщина и двое маленьких детей погибли на пожаре в частном жилом доме в Ордынском районе Новосибирской области, сообщает во вторник СУСК по региону в Telegram. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T09:09
2024-01-16T09:09
происшествия
ордынский район
новосибирская область
россия
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НОВОСИБИРСК, 16 янв – РИА Новости. Женщина и двое маленьких детей погибли на пожаре в частном жилом доме в Ордынском районе Новосибирской области, сообщает во вторник СУСК по региону в Telegram. "По данным следствия, вечером 15 января 2024 года в одном из сел Ордынского района произошло возгорание частного дома. После тушения пожара обнаружены тела женщины и двоих несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении. По факту пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На пепелище изъяты образцы веществ, по которым будет назначена судебная пожарно-техническая экспертиза для выяснения причины пожара. Прокуратура в свою очередь признала законным возбуждение дела, отметив, что трагедия произошла в поселке Петровский. Прокурор Ордынского района Дмитрий Круглов выехал на место для координации действий правоохранительных органов.
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происшествия, ордынский район, новосибирская область, россия
Происшествия, Ордынский район, Новосибирская область, Россия
В Новосибирской области женщина и двое детей погибли при пожаре

СК: в Новосибирской области женщина и двое детей погибли при пожаре в доме

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 16 янв – РИА Новости. Женщина и двое маленьких детей погибли на пожаре в частном жилом доме в Ордынском районе Новосибирской области, сообщает во вторник СУСК по региону в Telegram.
«
"По данным следствия, вечером 15 января 2024 года в одном из сел Ордынского района произошло возгорание частного дома. После тушения пожара обнаружены тела женщины и двоих несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.
По факту пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
На пепелище изъяты образцы веществ, по которым будет назначена судебная пожарно-техническая экспертиза для выяснения причины пожара.
Прокуратура в свою очередь признала законным возбуждение дела, отметив, что трагедия произошла в поселке Петровский. Прокурор Ордынского района Дмитрий Круглов выехал на место для координации действий правоохранительных органов.
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