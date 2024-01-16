https://ria.ru/20240116/simonyan-1921529143.html
Симоньян связала возможность третьей мировой войны с волей Вашингтона
Симоньян связала возможность третьей мировой войны с волей Вашингтона - РИА Новости, 16.01.2024
Симоньян связала возможность третьей мировой войны с волей Вашингтона
Возможность Третьей мировой войны сейчас зависит от Вашингтона: считает ли он нужной войну перед выборами или нет, заявила в Telegram главный редактор... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T03:03
2024-01-16T03:03
2024-01-16T10:30
вашингтон (штат)
в мире
сша
иракский курдистан
маргарита симоньян
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Возможность Третьей мировой войны сейчас зависит от Вашингтона: считает ли он нужной войну перед выборами или нет, заявила в Telegram главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Так она прокомментировала сообщения о том, что ночью в столице Иракского Курдистана городе Эрбиле прогремели взрывы в районе американского консульства и международного аэропорта."Разразится мировая война сейчас или чуть позже, зависит от того, считает ли Вашингтон, что она ему сейчас, перед выборами, пригодится или наоборот. Судя по хоровому молчанию амерских СМИ, пока думают", — написала Симоньян.Она выразила уверенность, что мировая война начнется обязательно, причем — "с почти исчерпывающей долей вероятности" — именно на Ближнем Востоке. "Мы участвовали в обеих, кстати. Одну проиграли, в другой взяли Берлин. А за этой мы будем просто наблюдать. И слава Богу", — добавила Симоньян.Ответственность за удар баллистическими ракетами по Эрбилю взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции. Там утверждают, что при атаке были уничтожены базы антииранских террористических группировок.Власти Эрбиля заявили о четырех погибших и шести раненых. По данным телеканала ABC, американские граждане не пострадали.
https://ria.ru/20240114/tramp-1921231039.html
https://ria.ru/20231208/medvedev-1914526943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон (штат), в мире, сша, иракский курдистан, маргарита симоньян
Вашингтон (штат), В мире, США, Иракский Курдистан, Маргарита Симоньян
Симоньян связала возможность третьей мировой войны с волей Вашингтона
Симоньян: начало мировой войны зависит от желания США начать ее перед выборами
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости.
Возможность Третьей мировой войны сейчас зависит от Вашингтона: считает ли он нужной войну перед выборами или нет, заявила в Telegram
главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Так она прокомментировала сообщения о том, что ночью в столице Иракского Курдистана
городе Эрбиле
прогремели взрывы в районе американского консульства и международного аэропорта.
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"Разразится мировая война сейчас или чуть позже, зависит от того, считает ли Вашингтон, что она ему сейчас, перед выборами, пригодится или наоборот. Судя по хоровому молчанию амерских СМИ, пока думают", — написала Симоньян.
Она выразила уверенность, что мировая война начнется обязательно, причем — "с почти исчерпывающей долей вероятности" — именно на Ближнем Востоке.
"Мы участвовали в обеих, кстати. Одну проиграли, в другой взяли Берлин
. А за этой мы будем просто наблюдать. И слава Богу", — добавила Симоньян.
Ответственность за удар баллистическими ракетами по Эрбилю взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции. Там утверждают, что при атаке были уничтожены базы антииранских террористических группировок.
Власти Эрбиля заявили о четырех погибших и шести раненых. По данным телеканала ABC, американские граждане не пострадали.
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