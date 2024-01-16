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Журналисту Пивоварову* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах
Журналисту Пивоварову* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 16.01.2024
Журналисту Пивоварову* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах
Пресненский суд Москвы рассмотрит протокол об административном правонарушении в отношении журналиста Алексея Пивоварова*, составленный из-за отсутствия... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T20:17
2024-01-16T20:17
2024-01-16T20:17
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Пресненский суд Москвы рассмотрит протокол об административном правонарушении в отношении журналиста Алексея Пивоварова*, составленный из-за отсутствия маркировки иностранного агента в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в суде. "Суд зарегистрировал протокол по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ в отношении Пивоварова А.В.* Дата судебного заседания не назначена", — сказали в суде. По данной статье Пивоварову* может грозить штраф до 50 тысяч рублей. Журналист попал в список иностранных агентов в июне 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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Москва, Россия, Алексей Пивоваров, Происшествия
Журналисту Пивоварову* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах
Журналисту Пивоварову грозит штраф 50 тыс руб за нарушение закона об иноагентах
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Пресненский суд Москвы рассмотрит протокол об административном правонарушении в отношении журналиста Алексея Пивоварова*, составленный из-за отсутствия маркировки иностранного агента в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд зарегистрировал протокол по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ
в отношении Пивоварова А.В.* Дата судебного заседания не назначена", — сказали в суде.
По данной статье Пивоварову* может грозить штраф до 50 тысяч рублей.
Журналист попал в список иностранных агентов в июне 2022 года.
Минюст признал Акунина* и журналиста Минкина* иноагентами
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.