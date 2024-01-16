https://ria.ru/20240116/shtraf-1921724570.html

Журналисту Пивоварову* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах

Журналисту Пивоварову* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 16.01.2024

Журналисту Пивоварову* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах

Пресненский суд Москвы рассмотрит протокол об административном правонарушении в отношении журналиста Алексея Пивоварова*, составленный из-за отсутствия... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T20:17

2024-01-16T20:17

2024-01-16T20:17

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Пресненский суд Москвы рассмотрит протокол об административном правонарушении в отношении журналиста Алексея Пивоварова*, составленный из-за отсутствия маркировки иностранного агента в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в суде. "Суд зарегистрировал протокол по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ в отношении Пивоварова А.В.* Дата судебного заседания не назначена", — сказали в суде. По данной статье Пивоварову* может грозить штраф до 50 тысяч рублей. Журналист попал в список иностранных агентов в июне 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20240112/inoagenty-1921057805.html

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москва, россия, алексей пивоваров, происшествия