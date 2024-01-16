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На Кубани мужчину оштрафовали за буксировку ледянок с пассажирами
На Кубани мужчину оштрафовали за буксировку ледянок с пассажирами - РИА Новости, 16.01.2024
На Кубани мужчину оштрафовали за буксировку ледянок с пассажирами
Госавтоинспекция Кубани привлекла к административной ответственности водителя, буксирующего ледянки, на которых катались молодые люди, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T13:26
2024-01-16T13:26
2024-01-16T13:28
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КРАСНОДАР, 16 янв – РИА Новости. Госавтоинспекция Кубани привлекла к административной ответственности водителя, буксирующего ледянки, на которых катались молодые люди, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее в сети появилось видео, на котором молодые люди катаются на ледянках, привязанных к автомобилю в Апшеронске. "В результате проведенной проверки водитель автомобиля, буксирующий ледянки, установлен и привлечён к административной ответственности по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ (перевозка людей вне кабины автомобиля)", - говорится в сообщении. Это нарушение влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей. Госавтоинспекция Кубани напомнила о запрете буксировать тюбинги, санки, ватрушки, а также об ограничении перевозки людей вне кабины транспорта.
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авто, апшеронск, россия
На Кубани мужчину оштрафовали за буксировку ледянок с пассажирами
На Кубани мужчину оштрафовали на 1000 рублей за буксировку ледянок с пассажирами
КРАСНОДАР, 16 янв – РИА Новости. Госавтоинспекция Кубани привлекла к административной ответственности водителя, буксирующего ледянки, на которых катались молодые люди, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в сети появилось видео, на котором молодые люди катаются на ледянках, привязанных к автомобилю в Апшеронске.
«
"В результате проведенной проверки водитель автомобиля, буксирующий ледянки, установлен и привлечён к административной ответственности по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ (перевозка людей вне кабины автомобиля)", - говорится в сообщении.
Это нарушение влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.
Госавтоинспекция Кубани напомнила о запрете буксировать тюбинги, санки, ватрушки, а также об ограничении перевозки людей вне кабины транспорта.
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