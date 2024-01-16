https://ria.ru/20240116/shtraf-1921611066.html

На Кубани мужчину оштрафовали за буксировку ледянок с пассажирами

На Кубани мужчину оштрафовали за буксировку ледянок с пассажирами - РИА Новости, 16.01.2024

На Кубани мужчину оштрафовали за буксировку ледянок с пассажирами

Госавтоинспекция Кубани привлекла к административной ответственности водителя, буксирующего ледянки, на которых катались молодые люди, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T13:26

2024-01-16T13:26

2024-01-16T13:28

авто

апшеронск

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

КРАСНОДАР, 16 янв – РИА Новости. Госавтоинспекция Кубани привлекла к административной ответственности водителя, буксирующего ледянки, на которых катались молодые люди, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее в сети появилось видео, на котором молодые люди катаются на ледянках, привязанных к автомобилю в Апшеронске. "В результате проведенной проверки водитель автомобиля, буксирующий ледянки, установлен и привлечён к административной ответственности по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ (перевозка людей вне кабины автомобиля)", - говорится в сообщении. Это нарушение влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей. Госавтоинспекция Кубани напомнила о запрете буксировать тюбинги, санки, ватрушки, а также об ограничении перевозки людей вне кабины транспорта.

https://ria.ru/20230104/zabavy-1840322217.html

апшеронск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, апшеронск, россия