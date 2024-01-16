https://ria.ru/20240116/shkola-1921551131.html
Под Воронежем прокуратура начала проверку сообщения об избиении школьника
Под Воронежем прокуратура начала проверку сообщения об избиении школьника - РИА Новости, 16.01.2024
Под Воронежем прокуратура начала проверку сообщения об избиении школьника
Прокуратура начала проверку информации об избиении физруком ученика в одной из школ под Воронежем, сообщает во вторник надзорное ведомство региона. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T09:42
2024-01-16T09:42
2024-01-16T09:42
происшествия
новоусманский район
воронеж
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 16 янв - РИА Новости. Прокуратура начала проверку информации об избиении физруком ученика в одной из школ под Воронежем, сообщает во вторник надзорное ведомство региона. Видео, на котором мужчина разнимает устроивших в спортзале потасовку детей, а затем бьёт по лицу одного из них, после чего ребенок падает, появилось в понедельник в ряде воронежских Telegram-каналов. Сообщалось, что инцидент произошел в школе Новоусманского района. Следственное управление СК РФ по региону объявило о проверке информации о том, что "учитель образовательного учреждения Новоусманского района систематически избивает детей на своих уроках". "Прокуратурой области организована проверка по публикациям СМИ о причинении телесных повреждений учителем физкультуры ученику в образовательном учреждении Новоусманского района. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников и администрации дошкольного образовательного учреждения, а также органов системы профилактики", - говорится в сообщении. Как сообщил журналистам представитель администрации Новоусманского района, в Отрадненской гимназии руководством образовательного учреждения проводится внутренняя служебная проверка, учитель физкультуры отстранен от работы.
https://ria.ru/20231222/izbienie-1917568716.html
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происшествия, новоусманский район, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новоусманский район, Воронеж, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Под Воронежем прокуратура начала проверку сообщения об избиении школьника
Прокуратура подключилась к истории с видео об избиении ученика под Воронежем