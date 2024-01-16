https://ria.ru/20240116/semya-1921723581.html

Семье из ЛНР, обратившейся к Путину на прямой линии, доставили гумпомощь

Семье из ЛНР, обратившейся к Путину на прямой линии, доставили гумпомощь - РИА Новости, 16.01.2024

Семье из ЛНР, обратившейся к Путину на прямой линии, доставили гумпомощь

Многодетной семье из Перевальска в ЛНР, которая не получает никаких пособий, Народным фронтом и уполномоченной по правам ребенка ЛНР Инной Швенк доставлена... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T20:08

2024-01-16T20:08

2024-01-16T20:20

владимир путин

луганская народная республика

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921724715_0:0:1615:908_1920x0_80_0_0_2c6f7c5915ee6a9418beae0ad16a84ce.jpg

ЛУГАНСК, 16 янв — РИА Новости. Многодетной семье из Перевальска в ЛНР, которая не получает никаких пособий, Народным фронтом и уполномоченной по правам ребенка ЛНР Инной Швенк доставлена гуманитарная помощь, семья обратилась со своей проблемой к Владимиру Путину в ходе его прямой линии. "С букетом цветов, подарками для всех малышей, гуманитарной помощью приехали мы к прекрасной и дружной семье. Все бюрократические работы будут выполнены, мы поможем оформить все необходимые документы для получения всех положенных выплат, а также окажем содействие в исполнении заветного желания", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народного фронта ЛНР. Отмечается, что семья не не получает никаких пособий и выплат, но проблемы, озвученные на прямой линии президента, продолжают решаться. "Мечта детей и родителей — побывать на совместном отдыхе в субъекте РФ, а также улучшить свои жилищно-бытовые условия. Уполномоченным по правам ребенка ЛНР, а также Народным фронтом будет оказываться содействие, поскольку 2024 год объявлен президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным годом семьи, поэтому мы будем стараться выполнить желание данной семьи", - рассказала Швенк.

https://ria.ru/20240109/plan-1920347562.html

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, луганская народная республика, россия, общество