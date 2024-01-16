Рейтинг@Mail.ru
Семье из ЛНР, обратившейся к Путину на прямой линии, доставили гумпомощь - РИА Новости, 16.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:08 16.01.2024 (обновлено: 20:20 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/semya-1921723581.html
Семье из ЛНР, обратившейся к Путину на прямой линии, доставили гумпомощь
Семье из ЛНР, обратившейся к Путину на прямой линии, доставили гумпомощь - РИА Новости, 16.01.2024
Семье из ЛНР, обратившейся к Путину на прямой линии, доставили гумпомощь
Многодетной семье из Перевальска в ЛНР, которая не получает никаких пособий, Народным фронтом и уполномоченной по правам ребенка ЛНР Инной Швенк доставлена... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T20:08
2024-01-16T20:20
владимир путин
луганская народная республика
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921724715_0:0:1615:908_1920x0_80_0_0_2c6f7c5915ee6a9418beae0ad16a84ce.jpg
ЛУГАНСК, 16 янв — РИА Новости. Многодетной семье из Перевальска в ЛНР, которая не получает никаких пособий, Народным фронтом и уполномоченной по правам ребенка ЛНР Инной Швенк доставлена гуманитарная помощь, семья обратилась со своей проблемой к Владимиру Путину в ходе его прямой линии. "С букетом цветов, подарками для всех малышей, гуманитарной помощью приехали мы к прекрасной и дружной семье. Все бюрократические работы будут выполнены, мы поможем оформить все необходимые документы для получения всех положенных выплат, а также окажем содействие в исполнении заветного желания", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народного фронта ЛНР. Отмечается, что семья не не получает никаких пособий и выплат, но проблемы, озвученные на прямой линии президента, продолжают решаться. "Мечта детей и родителей — побывать на совместном отдыхе в субъекте РФ, а также улучшить свои жилищно-бытовые условия. Уполномоченным по правам ребенка ЛНР, а также Народным фронтом будет оказываться содействие, поскольку 2024 год объявлен президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным годом семьи, поэтому мы будем стараться выполнить желание данной семьи", - рассказала Швенк.
https://ria.ru/20240109/plan-1920347562.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921724715_0:0:1211:908_1920x0_80_0_0_89e8d49262f6b45f2985c8a00f491793.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, луганская народная республика, россия, общество
Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Россия, Общество
Семье из ЛНР, обратившейся к Путину на прямой линии, доставили гумпомощь

Обратившейся к Путину многодетной семье из ЛНР доставили гумпомощь

© Фото : Народный Фронт | ЛНР/TelegramСемье из ЛНР, обратившейся к Путину на прямой линии, доставили гумпомощь
Семье из ЛНР, обратившейся к Путину на прямой линии, доставили гумпомощь - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© Фото : Народный Фронт | ЛНР/Telegram
Семье из ЛНР, обратившейся к Путину на прямой линии, доставили гумпомощь
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 16 янв — РИА Новости. Многодетной семье из Перевальска в ЛНР, которая не получает никаких пособий, Народным фронтом и уполномоченной по правам ребенка ЛНР Инной Швенк доставлена гуманитарная помощь, семья обратилась со своей проблемой к Владимиру Путину в ходе его прямой линии.
"С букетом цветов, подарками для всех малышей, гуманитарной помощью приехали мы к прекрасной и дружной семье. Все бюрократические работы будут выполнены, мы поможем оформить все необходимые документы для получения всех положенных выплат, а также окажем содействие в исполнении заветного желания", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народного фронта ЛНР.
Отмечается, что семья не не получает никаких пособий и выплат, но проблемы, озвученные на прямой линии президента, продолжают решаться.
"Мечта детей и родителей — побывать на совместном отдыхе в субъекте РФ, а также улучшить свои жилищно-бытовые условия. Уполномоченным по правам ребенка ЛНР, а также Народным фронтом будет оказываться содействие, поскольку 2024 год объявлен президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным годом семьи, поэтому мы будем стараться выполнить желание данной семьи", - рассказала Швенк.
Семья - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Голикова рассказала о планируемых мероприятиях в Год семьи
9 января, 16:36
 
Владимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала