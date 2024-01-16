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Песков не стал комментировать сообщения о проверках КНР сделок с россиянами - РИА Новости, 16.01.2024
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12:41 16.01.2024 (обновлено: 12:44 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/sdelki-1921596821.html
Песков не стал комментировать сообщения о проверках КНР сделок с россиянами
Песков не стал комментировать сообщения о проверках КНР сделок с россиянами - РИА Новости, 16.01.2024
Песков не стал комментировать сообщения о проверках КНР сделок с россиянами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что якобы китайские государственные банки заказали проверки своего... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:41
2024-01-16T12:44
россия
китай
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что якобы китайские государственные банки заказали проверки своего российского бизнеса и трансграничных сделок, отметив, что это "весьма и весьма чувствительная сфера и вряд ли кто-то возьмется о ней рассуждать". Ранее Bloomberg сообщил о том, что минимум два китайских банка заказали проверку своего российского бизнеса и трансграничных сделок, в целом, госбанки страны ужесточают ограничения в отношении финансирования российских клиентов после угроз США о введении вторичных санкций в отношении организаций, которые помогают России. "Вы знаете, что Кремль не занимается финансовыми операциями, это прерогатива других ведомств, прежде всего, тех компаний, которые принимают участие в торгово-экономической деятельности, во внешнеэкономической деятельности, поэтому в каждом случае реализуются отдельные каналы, отдельные системы, это весьма и весьма чувствительная сфера и вряд ли кто-то возьмется о ней рассуждать. Поэтому не нужно этого ожидать", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что Россия продолжает развитие двусторонних отношений с Китаем, это очень важный, стратегический партнер, результаты взаимодействия, если выражать их в объеме торгово-экономического сотрудничества - выше ожиданий.
https://ria.ru/20240115/tayvan-1921368824.html
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россия, китай, дмитрий песков, в мире
Россия, Китай, Дмитрий Песков, В мире
Песков не стал комментировать сообщения о проверках КНР сделок с россиянами

Песков не стал комментировать сообщения о проверках в Китае сделок с россиянами

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на башни Московского Кремля со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве
Вид на башни Московского Кремля со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вид на башни Московского Кремля со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что якобы китайские государственные банки заказали проверки своего российского бизнеса и трансграничных сделок, отметив, что это "весьма и весьма чувствительная сфера и вряд ли кто-то возьмется о ней рассуждать".
Ранее Bloomberg сообщил о том, что минимум два китайских банка заказали проверку своего российского бизнеса и трансграничных сделок, в целом, госбанки страны ужесточают ограничения в отношении финансирования российских клиентов после угроз США о введении вторичных санкций в отношении организаций, которые помогают России.
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"Вы знаете, что Кремль не занимается финансовыми операциями, это прерогатива других ведомств, прежде всего, тех компаний, которые принимают участие в торгово-экономической деятельности, во внешнеэкономической деятельности, поэтому в каждом случае реализуются отдельные каналы, отдельные системы, это весьма и весьма чувствительная сфера и вряд ли кто-то возьмется о ней рассуждать. Поэтому не нужно этого ожидать", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что Россия продолжает развитие двусторонних отношений с Китаем, это очень важный, стратегический партнер, результаты взаимодействия, если выражать их в объеме торгово-экономического сотрудничества - выше ожиданий.
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