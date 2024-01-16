https://ria.ru/20240116/sdelki-1921596821.html

Песков не стал комментировать сообщения о проверках КНР сделок с россиянами

Песков не стал комментировать сообщения о проверках КНР сделок с россиянами - РИА Новости, 16.01.2024

Песков не стал комментировать сообщения о проверках КНР сделок с россиянами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что якобы китайские государственные банки заказали проверки своего... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T12:41

2024-01-16T12:41

2024-01-16T12:44

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китай

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что якобы китайские государственные банки заказали проверки своего российского бизнеса и трансграничных сделок, отметив, что это "весьма и весьма чувствительная сфера и вряд ли кто-то возьмется о ней рассуждать". Ранее Bloomberg сообщил о том, что минимум два китайских банка заказали проверку своего российского бизнеса и трансграничных сделок, в целом, госбанки страны ужесточают ограничения в отношении финансирования российских клиентов после угроз США о введении вторичных санкций в отношении организаций, которые помогают России. "Вы знаете, что Кремль не занимается финансовыми операциями, это прерогатива других ведомств, прежде всего, тех компаний, которые принимают участие в торгово-экономической деятельности, во внешнеэкономической деятельности, поэтому в каждом случае реализуются отдельные каналы, отдельные системы, это весьма и весьма чувствительная сфера и вряд ли кто-то возьмется о ней рассуждать. Поэтому не нужно этого ожидать", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что Россия продолжает развитие двусторонних отношений с Китаем, это очень важный, стратегический партнер, результаты взаимодействия, если выражать их в объеме торгово-экономического сотрудничества - выше ожиданий.

https://ria.ru/20240115/tayvan-1921368824.html

https://ria.ru/20240109/kitay-1920221258.html

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россия, китай, дмитрий песков, в мире