Порт Антверпена не исключил сбоев в работе из-за кризиса в Красном море
Порт Антверпена заявил о возможных сбоях в работе из-за кризиса в Красном море
© AP Photo / Virginia MayoТранспортные контейнеры в порту Антверпена, Бельгия
© AP Photo / Virginia Mayo
Транспортные контейнеры в порту Антверпена, Бельгия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 янв — РИА Новости. Второй по грузоперевозкам порт в Европе — бельгийский Антверпен — не исключил сбоев в работе из-за ситуации в Красном море, сообщили РИА Новости в пресс-службе морской гавани.
«
"Судоходные компании сообщают о задержках от семи до десяти дней. Количество заходов судов остается прежним. Больше всего пострадали контейнеровозы, в то время как другие категории судов пострадали в меньшей степени", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на сегодня серьезных проблем пока нет, но они могут возникнуть из-за серьезных нарушений графика движения судов.
"Проходя через Кейптаун, контейнеры больше времени проводят в пути", — пояснили в порту.
Подчеркивается, что "расписания вновь становятся менее надежными", это может привести к неэффективности работы терминалов.
Напряженная ситуация в Красном море может привести к росту тарифов на морские грузоперевозки в Европу из Азии на 60%, страховка подорожает на 20%.
Как отметил на минувшей неделе глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, значительная часть грузов, идущих через Красное море, предназначена именно для Европы, а длительная блокада маршрута приведет к дополнительным затратам. Он напомнил, что на Красное море приходится около десяти процентов мирового морского судоходства и 20% мирового грузооборота потребительских товаров и контейнерных перевозок. В этой связи Боррель сообщил, что направил странам — членам ЕС предложение по созданию военно-морской миссии в Красном море для обеспечения безопасности судоходства.
Удары по Йемену
В середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла" (хуситы), правящее на севере Йемена, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начало атаковать связанные с Израилем корабли в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в этом регионе. В ответ на это в "Ансар Алла" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.
В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент США Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.
Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что йеменские бойцы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".