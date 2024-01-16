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Источник назвал условия для переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 16.01.2024
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00:06 16.01.2024 (обновлено: 08:52 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/sammit-1921519103.html
Источник назвал условия для переговоров между Россией и Украиной
Источник назвал условия для переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 16.01.2024
Источник назвал условия для переговоров между Россией и Украиной
Переговоры по конфликту на Украине, если они состоятся, будут не на основе "формулы" Зеленского, а между Москвой и Киевом, исходя из ситуации, сообщил РИА... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T00:06
2024-01-16T08:52
россия
швейцария
украина
в мире
владимир зеленский
москва
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Переговоры по конфликту на Украине, если они состоятся, будут не на основе "формулы" Зеленского, а между Москвой и Киевом, исходя из ситуации, сообщил РИА Новости источник в Москве.&quot;Переговоры, если и когда они состоятся, будут не на основе &quot;формулы&quot; Зеленского и не в &quot;копенгагенском формате&quot;, а между Россией и Украиной и исходя из ситуации &quot;на земле&quot; и политико-географических реалий&quot;, — сказал он.Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила, что Владимир Зеленский попросил Берн организовать мирный саммит по Украине. Она выразила готовность выполнить эту просьбу.Собеседник РИА Новости, комментируя это заявление, отметил, что "без России никакие встречи по Украине не имеют смысла". Он добавил, что "Киев сам себе юридически запретил переговоры с Россией, а Запад поставляет Киеву вооружения для террористических атак"."Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евро-атлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". В Кремле эту инициативу считают полностью оторванной от реальности.Москва постоянно выражает готовность возобновить диалог с Киевом, но режим Зеленского сам законодательно запретил себе вести переговоры. При этом на Западе именно Россию обвиняют в нежелании вернуться к переговорам, а категорический отказ Украины игнорируют.Как указывал президент Владимир Путин, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.В Москве также неоднократно подчеркивали, что для нее абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации.
https://ria.ru/20240115/peregovory-1921509189.html
https://ria.ru/20240114/uregulirovanie-1921297751.html
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россия, швейцария, украина, в мире, владимир зеленский, москва
Россия, Швейцария, Украина, В мире, Владимир Зеленский, Москва
Источник назвал условия для переговоров между Россией и Украиной

Переговоры по конфликту на Украине возможны лишь между Киевом и Москвой

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Переговоры по конфликту на Украине, если они состоятся, будут не на основе "формулы" Зеленского, а между Москвой и Киевом, исходя из ситуации, сообщил РИА Новости источник в Москве.
«

"Переговоры, если и когда они состоятся, будут не на основе "формулы" Зеленского и не в "копенгагенском формате", а между Россией и Украиной и исходя из ситуации "на земле" и политико-географических реалий", — сказал он.

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила, что Владимир Зеленский попросил Берн организовать мирный саммит по Украине. Она выразила готовность выполнить эту просьбу.
Собеседник РИА Новости, комментируя это заявление, отметил, что "без России никакие встречи по Украине не имеют смысла". Он добавил, что "Киев сам себе юридически запретил переговоры с Россией, а Запад поставляет Киеву вооружения для террористических атак".
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"Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евро-атлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". В Кремле эту инициативу считают полностью оторванной от реальности.
Москва постоянно выражает готовность возобновить диалог с Киевом, но режим Зеленского сам законодательно запретил себе вести переговоры. При этом на Западе именно Россию обвиняют в нежелании вернуться к переговорам, а категорический отказ Украины игнорируют.
Как указывал президент Владимир Путин, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.
В Москве также неоднократно подчеркивали, что для нее абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации.
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