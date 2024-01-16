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Хищные и красивые: как звери Приморского сафари-парка переживают зиму

Хищные и красивые: как звери Приморского сафари-парка переживают зиму - РИА Новости, 16.01.2024

Хищные и красивые: как звери Приморского сафари-парка переживают зиму

"Работаем без выходных и в любую погоду", обещают на сайте Приморского сафари-парка. Обитатели к приему гостей тоже готовы. При этом посмотреть на зверей в... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T14:44

2024-01-16T14:44

2024-01-16T16:54

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. "Работаем без выходных и в любую погоду", обещают на сайте Приморского сафари-парка. Обитатели к приему гостей тоже готовы. При этом посмотреть на зверей в основном можно без барьеров — решеток, рвов, стекол. Об удивительных животных одной из самых популярных достопримечательностей в окрестностях Владивостока — в фотоленте РИА Новости.

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