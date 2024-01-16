Хищные и красивые: как звери Приморского сафари-парка переживают зиму

Сейчас в парке пять тигров. Знаменитый Амур, прославившийся дружбой с покойным (от старости!) козлом Тимуром, Тайга, Уссури и два ее котенка.
Сейчас в парке пять тигров. Знаменитый Амур, прославившийся дружбой с покойным (от старости!) козлом Тимуром, Тайга, Уссури и два ее котенка.
Их соседи тоже хищники: пума, рыси и лилигр.
Четыре льва — Сихотэ-Алинь, Крым, Тайган и Урал — с удовольствием гуляют, несмотря на зиму. Гривы, видимо, хорошо греют: у всех роскошные.
Их соседи тоже хищники: пума, рыси и лилигр.
Четыре льва — Сихотэ-Алинь, Крым, Тайган и Урал — с удовольствием гуляют, несмотря на зиму. Гривы, видимо, хорошо греют: у всех роскошные.
Отдельное удовольствие для сотрудников — кормить кота. Но он суров, гладить себя не даст. Грозный зверь — ведь это не обычный кот, а дальневосточный лесной.
Отдельное удовольствие для сотрудников — кормить кота. Но он суров, гладить себя не даст. Грозный зверь — ведь это не обычный кот, а дальневосточный лесной.
Еноты, уточняют в парке, очень ручные, любопытные и доброжелательные. Их можно покормить. Лакомство выдаст проводник. А вот свой корм приносить в парк запрещается.
Еноты, уточняют в парке, очень ручные, любопытные и доброжелательные. Их можно покормить. Лакомство выдаст проводник. А вот свой корм приносить в парк запрещается.
Помимо лис, серого волка, барсуков и дальневосточных лесных котов, здесь можно увидеть красных волков. Это звери, исчезнувшие из фауны Приморского края.
Помимо лис, серого волка, барсуков и дальневосточных лесных котов, здесь можно увидеть красных волков. Это звери, исчезнувшие из фауны Приморского края.
Восемнадцать видов птиц живут в парке в двух больших вольерах. Орланы-белохвосты летают прямо над посетителями.
Черный гриф Гарик в сафари-парке с 2019 года, раньше он ютился в такой тесной клетке у кафе, что даже крылья атрофировались. Птицу изъял Охотнадзор и передал в парк. Чувствует себя Гарик хорошо, отлично питается.
Восемнадцать видов птиц живут в парке в двух больших вольерах. Орланы-белохвосты летают прямо над посетителями.
Черный гриф Гарик в сафари-парке с 2019 года, раньше он ютился в такой тесной клетке у кафе, что даже крылья атрофировались. Птицу изъял Охотнадзор и передал в парк. Чувствует себя Гарик хорошо, отлично питается.
В парке обитают и два леопарда. Наблюдать за животными можно с моста шестиметровой высоты и без решеток. Звери практически в естественной среде, им комфортно в любое время года.
В парке обитают и два леопарда. Наблюдать за животными можно с моста шестиметровой высоты и без решеток. Звери практически в естественной среде, им комфортно в любое время года.