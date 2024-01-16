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Хищные и красивые: как звери Приморского сафари-парка переживают зиму - РИА Новости, 16.01.2024
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Туризм
 
14:44 16.01.2024 (обновлено: 16:54 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/safari-1921584824.html
Хищные и красивые: как звери Приморского сафари-парка переживают зиму
Хищные и красивые: как звери Приморского сафари-парка переживают зиму - РИА Новости, 16.01.2024
Хищные и красивые: как звери Приморского сафари-парка переживают зиму
"Работаем без выходных и в любую погоду", обещают на сайте Приморского сафари-парка. Обитатели к приему гостей тоже готовы. При этом посмотреть на зверей в... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T14:44
2024-01-16T16:54
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. "Работаем без выходных и в любую погоду", обещают на сайте Приморского сафари-парка. Обитатели к приему гостей тоже готовы. При этом посмотреть на зверей в основном можно без барьеров — решеток, рвов, стекол. Об удивительных животных одной из самых популярных достопримечательностей в окрестностях Владивостока — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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96
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фото, фото, туризм, туристы, приморский край, фото - туризм, леопарды, тигры, львы
Фото, Туризм, Туризм, туристы, Приморский край, Фото - Туризм, леопарды, тигры, Львы

Хищные и красивые: как звери Приморского сафари-парка переживают зиму

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. "Работаем без выходных и в любую погоду", обещают на сайте Приморского сафари-парка. Обитатели к приему гостей тоже готовы. При этом посмотреть на зверей в основном можно без барьеров — решеток, рвов, стекол. Об удивительных животных одной из самых популярных достопримечательностей в окрестностях Владивостока — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Сейчас в парке пять тигров. Знаменитый Амур, прославившийся дружбой с покойным (от старости!) козлом Тимуром, Тайга, Уссури и два ее котенка.

Амурский тигр в Приморском сафари-парке

Сейчас в парке пять тигров. Знаменитый Амур, прославившийся дружбой с покойным (от старости!) козлом Тимуром, Тайга, Уссури и два ее котенка.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 7
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Их соседи тоже хищники: пума, рыси и лилигр.
Четыре льва — Сихотэ-Алинь, Крым, Тайган и Урал — с удовольствием гуляют, несмотря на зиму. Гривы, видимо, хорошо греют: у всех роскошные.

Африканский лев в Приморском сафари-парке

Их соседи тоже хищники: пума, рыси и лилигр.
Четыре льва — Сихотэ-Алинь, Крым, Тайган и Урал — с удовольствием гуляют, несмотря на зиму. Гривы, видимо, хорошо греют: у всех роскошные.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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2 из 7
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Отдельное удовольствие для сотрудников — кормить кота. Но он суров, гладить себя не даст. Грозный зверь — ведь это не обычный кот, а дальневосточный лесной.

Сотрудник сафари-парка кормит дальневосточного лесного кота

Отдельное удовольствие для сотрудников — кормить кота. Но он суров, гладить себя не даст. Грозный зверь — ведь это не обычный кот, а дальневосточный лесной.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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3 из 7
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Еноты, уточняют в парке, очень ручные, любопытные и доброжелательные. Их можно покормить. Лакомство выдаст проводник. А вот свой корм приносить в парк запрещается.

Еноты в Приморском сафари-парке

Еноты, уточняют в парке, очень ручные, любопытные и доброжелательные. Их можно покормить. Лакомство выдаст проводник. А вот свой корм приносить в парк запрещается.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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4 из 7
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Помимо лис, серого волка, барсуков и дальневосточных лесных котов, здесь можно увидеть красных волков. Это звери, исчезнувшие из фауны Приморского края.

Лиса в Приморском сафари-парке

Помимо лис, серого волка, барсуков и дальневосточных лесных котов, здесь можно увидеть красных волков. Это звери, исчезнувшие из фауны Приморского края.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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5 из 7
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Восемнадцать видов птиц живут в парке в двух больших вольерах. Орланы-белохвосты летают прямо над посетителями.

Черный гриф Гарик в сафари-парке с 2019 года, раньше он ютился в такой тесной клетке у кафе, что даже крылья атрофировались. Птицу изъял Охотнадзор и передал в парк. Чувствует себя Гарик хорошо, отлично питается.

Чёрный гриф в Приморском сафари-парке

Восемнадцать видов птиц живут в парке в двух больших вольерах. Орланы-белохвосты летают прямо над посетителями.

Черный гриф Гарик в сафари-парке с 2019 года, раньше он ютился в такой тесной клетке у кафе, что даже крылья атрофировались. Птицу изъял Охотнадзор и передал в парк. Чувствует себя Гарик хорошо, отлично питается.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
6 из 7
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В парке обитают и два леопарда. Наблюдать за животными можно с моста шестиметровой высоты и без решеток. Звери практически в естественной среде, им комфортно в любое время года.

Дальневосточный леопард в Приморском сафари-парке

В парке обитают и два леопарда. Наблюдать за животными можно с моста шестиметровой высоты и без решеток. Звери практически в естественной среде, им комфортно в любое время года.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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7 из 7
 
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