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При переходе границы с Руандой убили военнослужащего ДР Конго

При переходе границы с Руандой убили военнослужащего ДР Конго - РИА Новости, 16.01.2024

При переходе границы с Руандой убили военнослужащего ДР Конго

Один солдат из ДР Конго убит, двое других задержаны при пересечении границы с Руандой, говорится в заявлении Сил обороны Руанды. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T15:55

2024-01-16T15:55

2024-01-16T15:57

в мире

руанда

ак-47

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Один солдат из ДР Конго убит, двое других задержаны при пересечении границы с Руандой, говорится в заявлении Сил обороны Руанды. "Этим утром... три вооруженных солдата Вооруженных силы ДРК (FARDC) пересекли границу со стороны ДРК для проникновения в Руанду... Двое из солдат... были арестованы патрулями Сил обороны Руанды... Третий солдат был застрелен, когда он открыл огонь по патрулям... Никто с руандийской стороны не пострадал", - указано в релизе. Отмечается, что у задержанных солдат FARDC обнаружили автомат АК-47, патроны, защитный жилет и пакетики с каннабисом.

https://ria.ru/20231117/kongo-1910057877.html

руанда

демократическая республика конго

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в мире, руанда, ак-47, демократическая республика конго