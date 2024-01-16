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При переходе границы с Руандой убили военнослужащего ДР Конго - РИА Новости, 16.01.2024
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15:55 16.01.2024 (обновлено: 15:57 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/ruanda-1921664009.html
При переходе границы с Руандой убили военнослужащего ДР Конго
При переходе границы с Руандой убили военнослужащего ДР Конго - РИА Новости, 16.01.2024
При переходе границы с Руандой убили военнослужащего ДР Конго
Один солдат из ДР Конго убит, двое других задержаны при пересечении границы с Руандой, говорится в заявлении Сил обороны Руанды. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T15:55
2024-01-16T15:57
в мире
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Один солдат из ДР Конго убит, двое других задержаны при пересечении границы с Руандой, говорится в заявлении Сил обороны Руанды. "Этим утром... три вооруженных солдата Вооруженных силы ДРК (FARDC) пересекли границу со стороны ДРК для проникновения в Руанду... Двое из солдат... были арестованы патрулями Сил обороны Руанды... Третий солдат был застрелен, когда он открыл огонь по патрулям... Никто с руандийской стороны не пострадал", - указано в релизе. Отмечается, что у задержанных солдат FARDC обнаружили автомат АК-47, патроны, защитный жилет и пакетики с каннабисом.
https://ria.ru/20231117/kongo-1910057877.html
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в мире, руанда, ак-47, демократическая республика конго
В мире, Руанда, АК-47, Демократическая Республика Конго
При переходе границы с Руандой убили военнослужащего ДР Конго

Одного солдата ДР Конго убили, двоих задержали при пересечении границы с Руандой

CC BY 2.0 / Francisco Anzola / No trucksКигали, Руанда
Кигали, Руанда - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
CC BY 2.0 / Francisco Anzola / No trucks
Кигали, Руанда. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Один солдат из ДР Конго убит, двое других задержаны при пересечении границы с Руандой, говорится в заявлении Сил обороны Руанды.
«
"Этим утром... три вооруженных солдата Вооруженных силы ДРК (FARDC) пересекли границу со стороны ДРК для проникновения в Руанду... Двое из солдат... были арестованы патрулями Сил обороны Руанды... Третий солдат был застрелен, когда он открыл огонь по патрулям... Никто с руандийской стороны не пострадал", - указано в релизе.
Отмечается, что у задержанных солдат FARDC обнаружили автомат АК-47, патроны, защитный жилет и пакетики с каннабисом.
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