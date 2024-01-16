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При переходе границы с Руандой убили военнослужащего ДР Конго
При переходе границы с Руандой убили военнослужащего ДР Конго - РИА Новости, 16.01.2024
При переходе границы с Руандой убили военнослужащего ДР Конго
Один солдат из ДР Конго убит, двое других задержаны при пересечении границы с Руандой, говорится в заявлении Сил обороны Руанды. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T15:55
2024-01-16T15:55
2024-01-16T15:57
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Один солдат из ДР Конго убит, двое других задержаны при пересечении границы с Руандой, говорится в заявлении Сил обороны Руанды. "Этим утром... три вооруженных солдата Вооруженных силы ДРК (FARDC) пересекли границу со стороны ДРК для проникновения в Руанду... Двое из солдат... были арестованы патрулями Сил обороны Руанды... Третий солдат был застрелен, когда он открыл огонь по патрулям... Никто с руандийской стороны не пострадал", - указано в релизе. Отмечается, что у задержанных солдат FARDC обнаружили автомат АК-47, патроны, защитный жилет и пакетики с каннабисом.
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в мире, руанда, ак-47, демократическая республика конго
В мире, Руанда, АК-47, Демократическая Республика Конго
При переходе границы с Руандой убили военнослужащего ДР Конго
Одного солдата ДР Конго убили, двоих задержали при пересечении границы с Руандой