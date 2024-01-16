https://ria.ru/20240116/rossiya-1921706749.html

Навязать России "демократию" из-за границы не получится, заявил Путин

Навязать России "демократию" из-за границы не получится, заявил Путин - РИА Новости, 16.01.2024

Навязать России "демократию" из-за границы не получится, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что России "из-за бугра" пытаются навязать "демократию", но у этих деятелей ничего не выйдет. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T18:39

2024-01-16T18:39

2024-01-16T19:00

россия

политика

владимир путин

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что России "из-за бугра" пытаются навязать "демократию", но у этих деятелей ничего не выйдет."Если нам там, из-за бугра, что-то пытаются пробить там, ту демократию, которую они стараются нам навязать, то ничего у них не выйдет", - сказал он на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ."Не выйдет прежде всего потому, что люди думают по-другому. Они хотят быть с Россией, быть вместе с Россией. Они – часть России уже сегодня", - добавил Путин.

https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, политика, владимир путин