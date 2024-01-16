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РЭЦ проведет консультацию о выходе на рынок Зимбабве - РИА Новости, 16.01.2024
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16:58 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/rets-1921679910.html
РЭЦ проведет консультацию о выходе на рынок Зимбабве
РЭЦ проведет консультацию о выходе на рынок Зимбабве - РИА Новости, 16.01.2024
РЭЦ проведет консультацию о выходе на рынок Зимбабве
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) совместно с Агентством инвестиций и развития Зимбабве ZIDA, Национальной организацией по развитию и продвижению... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T16:58
2024-01-16T16:58
экономика
зимбабве
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) совместно с Агентством инвестиций и развития Зимбабве ZIDA, Национальной организацией по развитию и продвижению торговли Зимбабве ZimTrade и при поддержке посольства России в Зимбабве проведут 19 января в 11:00 (мск) консультацию для российских компаний о выходе на зимбабвийский рынок, сообщает РЭЦ."Эксперты расскажут об особенностях ведения бизнеса в Зимбабве, о продвижении торговых и инвестиционных возможностей, о поиске надежного контрагента, о развитии делового партнерства с зимбабвийским бизнесом", - говорится в сообщении.К участию приглашаются представителей малого, среднего и крупного бизнеса следующих направлений: одежда и текстиль, производство изделий из кожи, продовольствие и АПК, машиностроение и энергетика.Регистрация открыта на сайте РЭЦ в разделе "Мероприятия".
https://ria.ru/20231228/rets-1918681597.html
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экономика, зимбабве, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Зимбабве, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)

РЭЦ проведет консультацию о выходе на рынок Зимбабве

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) совместно с Агентством инвестиций и развития Зимбабве ZIDA, Национальной организацией по развитию и продвижению торговли Зимбабве ZimTrade и при поддержке посольства России в Зимбабве проведут 19 января в 11:00 (мск) консультацию для российских компаний о выходе на зимбабвийский рынок, сообщает РЭЦ.
"Эксперты расскажут об особенностях ведения бизнеса в Зимбабве, о продвижении торговых и инвестиционных возможностей, о поиске надежного контрагента, о развитии делового партнерства с зимбабвийским бизнесом", - говорится в сообщении.
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
РЭЦ расскажет какие знания необходимы для работы с зарубежными партнерами
28 декабря 2023, 11:27
К участию приглашаются представителей малого, среднего и крупного бизнеса следующих направлений: одежда и текстиль, производство изделий из кожи, продовольствие и АПК, машиностроение и энергетика.
Регистрация открыта на сайте РЭЦ в разделе "Мероприятия".
 
ЭкономикаЗимбабвеРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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