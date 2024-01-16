https://ria.ru/20240116/rets-1921679910.html

РЭЦ проведет консультацию о выходе на рынок Зимбабве

РЭЦ проведет консультацию о выходе на рынок Зимбабве - РИА Новости, 16.01.2024

РЭЦ проведет консультацию о выходе на рынок Зимбабве

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) совместно с Агентством инвестиций и развития Зимбабве ZIDA, Национальной организацией по развитию и продвижению... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T16:58

2024-01-16T16:58

2024-01-16T16:58

экономика

зимбабве

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) совместно с Агентством инвестиций и развития Зимбабве ZIDA, Национальной организацией по развитию и продвижению торговли Зимбабве ZimTrade и при поддержке посольства России в Зимбабве проведут 19 января в 11:00 (мск) консультацию для российских компаний о выходе на зимбабвийский рынок, сообщает РЭЦ."Эксперты расскажут об особенностях ведения бизнеса в Зимбабве, о продвижении торговых и инвестиционных возможностей, о поиске надежного контрагента, о развитии делового партнерства с зимбабвийским бизнесом", - говорится в сообщении.К участию приглашаются представителей малого, среднего и крупного бизнеса следующих направлений: одежда и текстиль, производство изделий из кожи, продовольствие и АПК, машиностроение и энергетика.Регистрация открыта на сайте РЭЦ в разделе "Мероприятия".

https://ria.ru/20231228/rets-1918681597.html

зимбабве

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, зимбабве, россия, российский экспортный центр (рэц)