https://ria.ru/20240116/reper-1921623056.html

Рэпера Vacío поставили на воинский учет после скандала с "голой вечеринкой"

Рэпера Vacío поставили на воинский учет после скандала с "голой вечеринкой" - РИА Новости, 16.01.2024

Рэпера Vacío поставили на воинский учет после скандала с "голой вечеринкой"

Участник скандальной вечеринки в клубе "Мутабор" рэпер Vacío после освобождения из-под ареста встал на воинский учет и прошел медкомиссию, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T14:08

2024-01-16T14:08

2024-01-16T15:50

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общественная наблюдательная комиссия

происшествия

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Участник скандальной вечеринки в клубе "Мутабор" рэпер Vacío после освобождения из-под ареста встал на воинский учет и прошел медкомиссию, сообщил РИА Новости его адвокат Роман Попов. "Как любой законопослушный гражданин России, он встал на воинский учет и прошел медкомиссию. Сейчас решается вопрос о его категории годности к военной службе", — сказал правозащитник.По словам Попова, Vacío считает службу в армии почетной обязанностью, он "любит и поддерживает Родину". В конце декабря прошлого года блогер Анастасия Ивлеева организовала скандальное мероприятие в клубе "Мутабор". На него пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других. Событие получило название "голая вечеринка", поскольку, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.В итоге Ивлеевой и другим присутствовавшим на мероприятии пришлось оправдываться. Хамовнический райсуд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогерше на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а Лефортовский райсуд оштрафовал ее на 100 тысяч по статье КоАП "Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка".Рэпера Vacío (Николай Васильев), который ходил на вечеринке в носке на половом органе, сперва арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*, а затем арестовали еще на десять суток за неповиновение полиции. Кроме того, как рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, по словам Васильева, после задержания его отвезли в военкомат, где вручили повестку.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20231223/golye-1917580967.html

https://ria.ru/20240113/vecherinka-1920742226.html

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россия, москва, анастасия ивлеева, ксения собчак, общественная наблюдательная комиссия, происшествия