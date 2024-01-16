https://ria.ru/20240116/remont-1921541071.html

В 119 московских домах отремонтировали системы водоотведения

В 119 московских домах отремонтировали системы водоотведения - РИА Новости, 16.01.2024

В 119 московских домах отремонтировали системы водоотведения

Системы водоотведения обновили в 119 домах Москвы с использованием современной технологии в рамках программы капремонта, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T07:48

2024-01-16T07:48

2024-01-16T07:49

городское хозяйство москвы

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1c/1599345385_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_c24bfe6e8d5046804a10915b6783d7a8.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Системы водоотведения обновили в 119 домах Москвы с использованием современной технологии в рамках программы капремонта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В 119 многоквартирных домах столицы обновили внутренний водосток в рамках программы капитального ремонта... Специалисты использовали во время работ современную технологию. В основном для отвода осадочных и ливневых вод используется система внутреннего водостока, который проходит внутри конструкций зданий. Чтобы привести его в порядок, нужно демонтировать старые трубопроводы (в случае отсутствия доступа - заглушить) и перенести их в новое место, обозначенное проектом", - говорится на сайте. Уточняется, что технология подразумевает метод санации, не требующий разрушения трубопроводов. Кроме того, такой ремонт занимает всего один день, сами работы не шумные и могут затрагивать только один фрагмент трубопровода, а срок эксплуатации санированных трубопроводов - не менее 50 лет. "Московская программа капитального ремонта - это один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В программу включено более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров, в которых запланирован ремонт более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий и замена свыше 115 тысяч лифтов", - отмечается на сайте.

https://ria.ru/20240116/avariya-1921537295.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

городское хозяйство москвы, москва, россия