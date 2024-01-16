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В 119 московских домах отремонтировали системы водоотведения - РИА Новости, 16.01.2024
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07:48 16.01.2024 (обновлено: 07:49 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/remont-1921541071.html
В 119 московских домах отремонтировали системы водоотведения
В 119 московских домах отремонтировали системы водоотведения - РИА Новости, 16.01.2024
В 119 московских домах отремонтировали системы водоотведения
Системы водоотведения обновили в 119 домах Москвы с использованием современной технологии в рамках программы капремонта, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T07:48
2024-01-16T07:49
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Системы водоотведения обновили в 119 домах Москвы с использованием современной технологии в рамках программы капремонта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В 119 многоквартирных домах столицы обновили внутренний водосток в рамках программы капитального ремонта... Специалисты использовали во время работ современную технологию. В основном для отвода осадочных и ливневых вод используется система внутреннего водостока, который проходит внутри конструкций зданий. Чтобы привести его в порядок, нужно демонтировать старые трубопроводы (в случае отсутствия доступа - заглушить) и перенести их в новое место, обозначенное проектом", - говорится на сайте. Уточняется, что технология подразумевает метод санации, не требующий разрушения трубопроводов. Кроме того, такой ремонт занимает всего один день, сами работы не шумные и могут затрагивать только один фрагмент трубопровода, а срок эксплуатации санированных трубопроводов - не менее 50 лет. "Московская программа капитального ремонта - это один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В программу включено более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров, в которых запланирован ремонт более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий и замена свыше 115 тысяч лифтов", - отмечается на сайте.
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городское хозяйство москвы, москва, россия
Городское хозяйство Москвы, Москва, Россия
В 119 московских домах отремонтировали системы водоотведения

В Москве в 119 домах отремонтировали системы водоотведения по новой технологии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖилые кварталы в Москве
Жилые кварталы в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Жилые кварталы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Системы водоотведения обновили в 119 домах Москвы с использованием современной технологии в рамках программы капремонта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«
"В 119 многоквартирных домах столицы обновили внутренний водосток в рамках программы капитального ремонта... Специалисты использовали во время работ современную технологию. В основном для отвода осадочных и ливневых вод используется система внутреннего водостока, который проходит внутри конструкций зданий. Чтобы привести его в порядок, нужно демонтировать старые трубопроводы (в случае отсутствия доступа - заглушить) и перенести их в новое место, обозначенное проектом", - говорится на сайте.
Уточняется, что технология подразумевает метод санации, не требующий разрушения трубопроводов. Кроме того, такой ремонт занимает всего один день, сами работы не шумные и могут затрагивать только один фрагмент трубопровода, а срок эксплуатации санированных трубопроводов - не менее 50 лет.
"Московская программа капитального ремонта - это один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В программу включено более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров, в которых запланирован ремонт более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий и замена свыше 115 тысяч лифтов", - отмечается на сайте.
Работник ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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