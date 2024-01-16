https://ria.ru/20240116/reestr-1921658864.html

Рада одобрила создание единого реестра военнообязанных

Рада одобрила создание единого реестра военнообязанных - РИА Новости, 16.01.2024

Рада одобрила создание единого реестра военнообязанных

Парламент Украины одобрил создание единого реестра военнообязанных, являющегося по сути частью мобилизации; в документ планируют внести данные о гражданах в... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T15:40

2024-01-16T15:40

2024-01-16T15:51

специальная военная операция на украине

верховная рада украины

в мире

украина

ирина геращенко

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Парламент Украины одобрил создание единого реестра военнообязанных, являющегося по сути частью мобилизации; в документ планируют внести данные о гражданах в возрасте до 60 лет, сообщила депутат Верховной рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале."Верховная рада приняла закон об автоматическом получении (статуса – ред.) участника боевых действий и создании единого электронного реестра военнообязанных. За - 249 депутатов… Этот законопроект по сути является частью мобилизации", — написала Геращенко.По ее словам, реестр будет привязан к единому реестру избирателей. Документ предусматривает обработку собранных персональных данных. "Нам удалось сбить поправки о внесении в реестр должников, административные правонарушения и полученные подозрения (до приговора суда), другие антиконституционные нормы", - добавила Геращенко.В сентябре 2023 года в Раду был внесен законопроект, предлагающий создать единый электронный реестр военнообязанных, в который хотят включить данные о гражданах в возрасте от 17 до 60 лет. Украинское издание "Страна" писало, что в случае принятия законопроекта минобороны может получить доступ к сведениям о всех военнообязанных, которые имеются в других госреестрах, например налоговой службы, минздрава, Центризбиркома, минюста. Кроме того, в документе прописано, что к персональным данным военнообязанных также относятся номер телефона, адрес электронной почты, данные о привлечении к административной ответственности, сведения о наличии документов для выезда за границу. Ряд норм в законопроекте вызвали дискуссии в украинском обществе, некоторые депутаты настаивали на их отмене.Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html

https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html

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верховная рада украины, в мире, украина, ирина геращенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины