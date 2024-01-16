https://ria.ru/20240116/ramasvami-1921543304.html

Рамасвами уклончиво ответил о перспективах работы с Трампом

Рамасвами уклончиво ответил о перспективах работы с Трампом - РИА Новости, 16.01.2024

Рамасвами уклончиво ответил о перспективах работы с Трампом

Предприниматель Вивек Рамасвами, вышедший из борьбы за пост президента США, в ответ на вопрос РИА Новости, готов ли он стать заместителем Дональда Трампа, если... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T08:28

2024-01-16T08:28

2024-01-16T08:28

президентские выборы в сша

вивек рамасвами

дональд трамп

в мире

айова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907102344_0:53:3078:1784_1920x0_80_0_0_72eafa3e2e8d3dfacc0c21d64050bc26.jpg

ДЕ-МОЙН (Айова), 16 янв - РИА Новости. Предприниматель Вивек Рамасвами, вышедший из борьбы за пост президента США, в ответ на вопрос РИА Новости, готов ли он стать заместителем Дональда Трампа, если тот выиграет выборы, заявил, что будет делать все на благо Штатов. "Я буду делать то, что правильно для страны. Это мой ответ. Что правильно для страны", - сказал Рамасвами на вопрос о том, готов ли он стать вице-президентом, если Трамп станет кандидатом от республиканцев и предложит ему такую должность в рамках дальнейшей кампании. Рамасвами, занявший четвертое место на первой конференции в рамках определения номинантов от Республиканской партии, прошедшей в штате Айова, заявил в своем штабе в городе Де-Мойн, что снимается с выборов, потому что не видит возможности победить. При этом, по его словам, он уже звонил Трампу с поздравлениями в победе на прошедших собраниях республиканцев, и обещал тому поддержку в дальнейшем. Рамасвами собирается выступить на ближайшем митинге Трампа.

https://ria.ru/20240114/vitse-prezident-1921190674.html

айова

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

президентские выборы в сша, вивек рамасвами, дональд трамп, в мире, айова