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Рамасвами уклончиво ответил о перспективах работы с Трампом - РИА Новости, 16.01.2024
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08:28 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/ramasvami-1921543304.html
Рамасвами уклончиво ответил о перспективах работы с Трампом
Рамасвами уклончиво ответил о перспективах работы с Трампом - РИА Новости, 16.01.2024
Рамасвами уклончиво ответил о перспективах работы с Трампом
Предприниматель Вивек Рамасвами, вышедший из борьбы за пост президента США, в ответ на вопрос РИА Новости, готов ли он стать заместителем Дональда Трампа, если... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T08:28
2024-01-16T08:28
президентские выборы в сша
вивек рамасвами
дональд трамп
в мире
айова
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ДЕ-МОЙН (Айова), 16 янв - РИА Новости. Предприниматель Вивек Рамасвами, вышедший из борьбы за пост президента США, в ответ на вопрос РИА Новости, готов ли он стать заместителем Дональда Трампа, если тот выиграет выборы, заявил, что будет делать все на благо Штатов. "Я буду делать то, что правильно для страны. Это мой ответ. Что правильно для страны", - сказал Рамасвами на вопрос о том, готов ли он стать вице-президентом, если Трамп станет кандидатом от республиканцев и предложит ему такую должность в рамках дальнейшей кампании. Рамасвами, занявший четвертое место на первой конференции в рамках определения номинантов от Республиканской партии, прошедшей в штате Айова, заявил в своем штабе в городе Де-Мойн, что снимается с выборов, потому что не видит возможности победить. При этом, по его словам, он уже звонил Трампу с поздравлениями в победе на прошедших собраниях республиканцев, и обещал тому поддержку в дальнейшем. Рамасвами собирается выступить на ближайшем митинге Трампа.
https://ria.ru/20240114/vitse-prezident-1921190674.html
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президентские выборы в сша, вивек рамасвами, дональд трамп, в мире, айова
Президентские выборы в США, Вивек Рамасвами, Дональд Трамп, В мире, Айова
Рамасвами уклончиво ответил о перспективах работы с Трампом

Рамасвами не дал прямой ответ, готов ли стать вице-президентом при Трампе

© AP Photo / Matt RourkeАмериканский предприниматель Вивек Рамасвами
Американский предприниматель Вивек Рамасвами - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Американский предприниматель Вивек Рамасвами. Архивное фото
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ДЕ-МОЙН (Айова), 16 янв - РИА Новости. Предприниматель Вивек Рамасвами, вышедший из борьбы за пост президента США, в ответ на вопрос РИА Новости, готов ли он стать заместителем Дональда Трампа, если тот выиграет выборы, заявил, что будет делать все на благо Штатов.
«
"Я буду делать то, что правильно для страны. Это мой ответ. Что правильно для страны", - сказал Рамасвами на вопрос о том, готов ли он стать вице-президентом, если Трамп станет кандидатом от республиканцев и предложит ему такую должность в рамках дальнейшей кампании.
Рамасвами, занявший четвертое место на первой конференции в рамках определения номинантов от Республиканской партии, прошедшей в штате Айова, заявил в своем штабе в городе Де-Мойн, что снимается с выборов, потому что не видит возможности победить. При этом, по его словам, он уже звонил Трампу с поздравлениями в победе на прошедших собраниях республиканцев, и обещал тому поддержку в дальнейшем. Рамасвами собирается выступить на ближайшем митинге Трампа.
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Президентские выборы в СШАВивек РамасвамиДональд ТрампВ миреАйова
 
 
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