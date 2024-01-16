https://ria.ru/20240116/pvo-1921620674.html
Минобороны рассказало о беспилотнике, сбитом над Брянской областью
Минобороны рассказало о беспилотнике, сбитом над Брянской областью - РИА Новости, 16.01.2024
Минобороны рассказало о беспилотнике, сбитом над Брянской областью
Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Брянской областью, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T13:59
2024-01-16T13:59
2024-01-16T14:06
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
россия
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Брянской областью, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Шестнадцатого января около 13.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240116/minoborony-1921538107.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, брянская область, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны рассказало о беспилотнике, сбитом над Брянской областью
Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский дрон над Брянской областью