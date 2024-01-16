https://ria.ru/20240116/pvo-1921620674.html

Минобороны рассказало о беспилотнике, сбитом над Брянской областью

Минобороны рассказало о беспилотнике, сбитом над Брянской областью - РИА Новости, 16.01.2024

Минобороны рассказало о беспилотнике, сбитом над Брянской областью

Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Брянской областью, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T13:59

2024-01-16T13:59

2024-01-16T14:06

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

россия

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Брянской областью, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Шестнадцатого января около 13.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240116/minoborony-1921538107.html

брянская область

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Кирилл Волков

безопасность, брянская область, россия, ситуация в днр и лнр