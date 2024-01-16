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Минобороны рассказало о беспилотнике, сбитом над Брянской областью - РИА Новости, 16.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:59 16.01.2024 (обновлено: 14:06 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/pvo-1921620674.html
Минобороны рассказало о беспилотнике, сбитом над Брянской областью
Минобороны рассказало о беспилотнике, сбитом над Брянской областью - РИА Новости, 16.01.2024
Минобороны рассказало о беспилотнике, сбитом над Брянской областью
Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Брянской областью, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T13:59
2024-01-16T14:06
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Брянской областью, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Шестнадцатого января около 13.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240116/minoborony-1921538107.html
брянская область
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безопасность, брянская область, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны рассказало о беспилотнике, сбитом над Брянской областью

Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский дрон над Брянской областью

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба зенитным дивизионом ПВО
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Брянской областью, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"Шестнадцатого января около 13.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - сказали в ведомстве.
Войска противовоздушной обороны (ПВО) России - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
ПВО за ночь перехватила и уничтожила над двумя регионами 12 БПЛА
Вчера, 07:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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