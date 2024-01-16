https://ria.ru/20240116/putin-1921730162.html

Путину после встречи с представителями муниципалитетов сделали подарок

Путину после встречи с представителями муниципалитетов сделали подарок - РИА Новости, 16.01.2024

Путину после встречи с представителями муниципалитетов сделали подарок

Представители муниципального сообщества после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным подарили ему зимнюю жилетку ручной работы, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T20:53

2024-01-16T20:53

2024-01-16T20:53

общество

россия

урюпинск

владимир путин

ирина гусева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921709894_0:196:3292:2048_1920x0_80_0_0_8ed51987231617d6cd142166ac0ce1b4.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Представители муниципального сообщества после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным подарили ему зимнюю жилетку ручной работы, рассказала РИА Новости сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева. "Мы Владимиру Владимировичу передали то, что люди нас просили передать, и подарили ему от муниципального сообщества из Урюпинска связанную вручную зимнюю жилетку. И сказали ему, что в ней теплота тех самых обычных, простых людей, кто ему благодарен за то, что мы живем в великой стране и за то, что мы можем и мечтать и можем работать, и нам было очень приятно сделать ему такой сюрприз", - сказала РИА Новости Гусева, отметив, что Путин очень удивился подарку. Гусева добавила, что на жилетке серого цвета изображен российский флаг.

https://radiosputnik.ru/20240116/putin-1921722012.html

россия

урюпинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, урюпинск, владимир путин, ирина гусева