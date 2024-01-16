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Путину после встречи с представителями муниципалитетов сделали подарок - РИА Новости, 16.01.2024
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20:53 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/putin-1921730162.html
Путину после встречи с представителями муниципалитетов сделали подарок
Путину после встречи с представителями муниципалитетов сделали подарок - РИА Новости, 16.01.2024
Путину после встречи с представителями муниципалитетов сделали подарок
Представители муниципального сообщества после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным подарили ему зимнюю жилетку ручной работы, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T20:53
2024-01-16T20:53
общество
россия
урюпинск
владимир путин
ирина гусева
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Представители муниципального сообщества после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным подарили ему зимнюю жилетку ручной работы, рассказала РИА Новости сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева. "Мы Владимиру Владимировичу передали то, что люди нас просили передать, и подарили ему от муниципального сообщества из Урюпинска связанную вручную зимнюю жилетку. И сказали ему, что в ней теплота тех самых обычных, простых людей, кто ему благодарен за то, что мы живем в великой стране и за то, что мы можем и мечтать и можем работать, и нам было очень приятно сделать ему такой сюрприз", - сказала РИА Новости Гусева, отметив, что Путин очень удивился подарку. Гусева добавила, что на жилетке серого цвета изображен российский флаг.
https://radiosputnik.ru/20240116/putin-1921722012.html
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общество, россия, урюпинск, владимир путин, ирина гусева
Общество, Россия, Урюпинск, Владимир Путин, Ирина Гусева
Путину после встречи с представителями муниципалитетов сделали подарок

Путину после встречи с представителями муниципалитетов подарили зимнюю жилетку

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации в рамках Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России"
Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации в рамках Всероссийского муниципального форума Малая родина – сила России - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации в рамках Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Представители муниципального сообщества после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным подарили ему зимнюю жилетку ручной работы, рассказала РИА Новости сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева.
"Мы Владимиру Владимировичу передали то, что люди нас просили передать, и подарили ему от муниципального сообщества из Урюпинска связанную вручную зимнюю жилетку. И сказали ему, что в ней теплота тех самых обычных, простых людей, кто ему благодарен за то, что мы живем в великой стране и за то, что мы можем и мечтать и можем работать, и нам было очень приятно сделать ему такой сюрприз", - сказала РИА Новости Гусева, отметив, что Путин очень удивился подарку.
Гусева добавила, что на жилетке серого цвета изображен российский флаг.
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