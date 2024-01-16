https://ria.ru/20240116/putin-1921726530.html

Путин провел встречу с главами МИД России и КНДР

Путин провел встречу с главами МИД России и КНДР - РИА Новости, 16.01.2024

Путин провел встречу с главами МИД России и КНДР

Президент России Владимир Путин во вторник встретился с главами внешнеполитических ведомств России и КНДР Сергеем Лавровым и Цой Сон Хи, которые провели... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T20:30

2024-01-16T20:30

2024-01-16T21:10

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москва

корейский полуостров

владимир путин

сергей лавров

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретился с главами внешнеполитических ведомств России и КНДР Сергеем Лавровым и Цой Сон Хи, которые провели переговоры в Москве, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу МИД КНДР Цой Сон Хи", - сказал Песков. По его словам, министры иностранных дел РФ и КНДР проинформировали российского лидера о достигнутых договоренностях. Ранее Лавров сообщил, что стороны планируют обсудить дальнейшее расширение сотрудничества между государствами, ситуацию на Корейском полуострове, а также подвести итоги выполнения договоренностей саммита Путина и Ким Чен Ына.

https://ria.ru/20231231/koreya-1919231114.html

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россия, москва, корейский полуостров, владимир путин, сергей лавров, в мире