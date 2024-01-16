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Путин провел встречу с главами МИД России и КНДР - РИА Новости, 16.01.2024
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20:30 16.01.2024 (обновлено: 21:10 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/putin-1921726530.html
Путин провел встречу с главами МИД России и КНДР
Путин провел встречу с главами МИД России и КНДР - РИА Новости, 16.01.2024
Путин провел встречу с главами МИД России и КНДР
Президент России Владимир Путин во вторник встретился с главами внешнеполитических ведомств России и КНДР Сергеем Лавровым и Цой Сон Хи, которые провели... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T20:30
2024-01-16T21:10
россия
москва
корейский полуостров
владимир путин
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретился с главами внешнеполитических ведомств России и КНДР Сергеем Лавровым и Цой Сон Хи, которые провели переговоры в Москве, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу МИД КНДР Цой Сон Хи", - сказал Песков. По его словам, министры иностранных дел РФ и КНДР проинформировали российского лидера о достигнутых договоренностях. Ранее Лавров сообщил, что стороны планируют обсудить дальнейшее расширение сотрудничества между государствами, ситуацию на Корейском полуострове, а также подвести итоги выполнения договоренностей саммита Путина и Ким Чен Ына.
https://ria.ru/20231231/koreya-1919231114.html
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россия, москва, корейский полуостров, владимир путин, сергей лавров, в мире
Россия, Москва, Корейский полуостров, Владимир Путин, Сергей Лавров, В мире
Путин провел встречу с главами МИД России и КНДР

Путин провел встречу с главами МИД России и КНДР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретился с главами внешнеполитических ведомств России и КНДР Сергеем Лавровым и Цой Сон Хи, которые провели переговоры в Москве, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу МИД КНДР Цой Сон Хи", - сказал Песков.
По его словам, министры иностранных дел РФ и КНДР проинформировали российского лидера о достигнутых договоренностях.
Ранее Лавров сообщил, что стороны планируют обсудить дальнейшее расширение сотрудничества между государствами, ситуацию на Корейском полуострове, а также подвести итоги выполнения договоренностей саммита Путина и Ким Чен Ына.
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