Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал подумать о сохранении сплоченности общества после СВО - РИА Новости, 16.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:46 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/putin-1921720530.html
Путин призвал подумать о сохранении сплоченности общества после СВО
Путин призвал подумать о сохранении сплоченности общества после СВО - РИА Новости, 16.01.2024
Путин призвал подумать о сохранении сплоченности общества после СВО
Президент России Владимир Путин попросил все уровни власти подумать, как сохранить сложившуюся сплоченность российского общества и после окончания спецоперации. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T19:46
2024-01-16T19:46
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915821051_686:254:3206:1672_1920x0_80_0_0_1f44d8563e439a96866479aae461d326.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил все уровни власти подумать, как сохранить сложившуюся сплоченность российского общества и после окончания спецоперации. "Я на Рождество встречался с семьями ребят, которые не вернулись с выполнения боевых задач, со вдовами, с детьми. Одна из них сказала, что когда-то это все закончится, но бабушки-волонтеры, которые у нас работают в направлении поддержки ребят на передовой, они обращаются с необычным вопросом: когда все закончится, как бы нам сохранить вот эту сплоченность, которая в обществе сложилась? Это, конечно, тоже отражение нашего национального характера. И кстати говоря, мы все должны надо этим подумать", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ. По его словам, подумать о сохранении сплоченности общества должны и федеральные, и региональные органы власти. "Но от вас даже, наверное, больше зависит сохранение такого состояния общества, состояние сплоченности, чем от кого бы то ни было. Давайте подумаем над этим, это действительно важно", - обратился Путин к главам муниципальных образований.
https://ria.ru/20240116/putin-1921710698.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915821051_771:210:3206:2036_1920x0_80_0_0_9daaec3fea75da67075f01d9bb7b3b20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал подумать о сохранении сплоченности общества после СВО

Путин попросил подумать о сохранении сплоченности общества и после СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил все уровни власти подумать, как сохранить сложившуюся сплоченность российского общества и после окончания спецоперации.
"Я на Рождество встречался с семьями ребят, которые не вернулись с выполнения боевых задач, со вдовами, с детьми. Одна из них сказала, что когда-то это все закончится, но бабушки-волонтеры, которые у нас работают в направлении поддержки ребят на передовой, они обращаются с необычным вопросом: когда все закончится, как бы нам сохранить вот эту сплоченность, которая в обществе сложилась? Это, конечно, тоже отражение нашего национального характера. И кстати говоря, мы все должны надо этим подумать", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.
По его словам, подумать о сохранении сплоченности общества должны и федеральные, и региональные органы власти.
"Но от вас даже, наверное, больше зависит сохранение такого состояния общества, состояние сплоченности, чем от кого бы то ни было. Давайте подумаем над этим, это действительно важно", - обратился Путин к главам муниципальных образований.
Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации в рамках Всероссийского муниципального форума Малая родина – сила России - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Путин заявил, что Россия всегда защищала свои интересы
Вчера, 18:52
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала