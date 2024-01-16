https://ria.ru/20240116/putin-1921720530.html

Путин призвал подумать о сохранении сплоченности общества после СВО

Путин призвал подумать о сохранении сплоченности общества после СВО - РИА Новости, 16.01.2024

Путин призвал подумать о сохранении сплоченности общества после СВО

Президент России Владимир Путин попросил все уровни власти подумать, как сохранить сложившуюся сплоченность российского общества и после окончания спецоперации. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T19:46

2024-01-16T19:46

2024-01-16T19:46

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил все уровни власти подумать, как сохранить сложившуюся сплоченность российского общества и после окончания спецоперации. "Я на Рождество встречался с семьями ребят, которые не вернулись с выполнения боевых задач, со вдовами, с детьми. Одна из них сказала, что когда-то это все закончится, но бабушки-волонтеры, которые у нас работают в направлении поддержки ребят на передовой, они обращаются с необычным вопросом: когда все закончится, как бы нам сохранить вот эту сплоченность, которая в обществе сложилась? Это, конечно, тоже отражение нашего национального характера. И кстати говоря, мы все должны надо этим подумать", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ. По его словам, подумать о сохранении сплоченности общества должны и федеральные, и региональные органы власти. "Но от вас даже, наверное, больше зависит сохранение такого состояния общества, состояние сплоченности, чем от кого бы то ни было. Давайте подумаем над этим, это действительно важно", - обратился Путин к главам муниципальных образований.

https://ria.ru/20240116/putin-1921710698.html

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общество, россия, владимир путин