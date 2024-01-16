https://ria.ru/20240116/putin-1921720424.html

Путин рассказал, что незаметно бывает в Кронштадте

Путин рассказал, что незаметно бывает в Кронштадте - РИА Новости, 16.01.2024

Путин рассказал, что незаметно бывает в Кронштадте

Президент России Владимир Путин рассказал, что незаметно бывает в Кронштадте, ему там нравится. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T19:44

2024-01-16T19:44

2024-01-16T19:44

кронштадт

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что незаметно бывает в Кронштадте, ему там нравится. "То, что в Кронштадте у нас всё развивается, я знаю, бываю там иногда так незаметно. Но мне нравится Кронштадт, и я с удовольствием там бываю", - отметил Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов России.

https://ria.ru/20240116/putin-1921690692.html

кронштадт

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кронштадт, россия, владимир путин, общество