https://ria.ru/20240116/putin-1921720424.html
Путин рассказал, что незаметно бывает в Кронштадте
Путин рассказал, что незаметно бывает в Кронштадте - РИА Новости, 16.01.2024
Путин рассказал, что незаметно бывает в Кронштадте
Президент России Владимир Путин рассказал, что незаметно бывает в Кронштадте, ему там нравится. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T19:44
2024-01-16T19:44
2024-01-16T19:44
кронштадт
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что незаметно бывает в Кронштадте, ему там нравится. "То, что в Кронштадте у нас всё развивается, я знаю, бываю там иногда так незаметно. Но мне нравится Кронштадт, и я с удовольствием там бываю", - отметил Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов России.
https://ria.ru/20240116/putin-1921690692.html
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кронштадт, россия, владимир путин, общество
Кронштадт, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал, что незаметно бывает в Кронштадте
Путин рассказал, что незаметно бывает в Кронштадте и ему там нравится