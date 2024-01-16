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Урожай зерна в России составит 147 миллионов тонн, заявил Путин - РИА Новости, 16.01.2024
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19:41 16.01.2024 (обновлено: 19:42 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/putin-1921720076.html
Урожай зерна в России составит 147 миллионов тонн, заявил Путин
Урожай зерна в России составит 147 миллионов тонн, заявил Путин - РИА Новости, 16.01.2024
Урожай зерна в России составит 147 миллионов тонн, заявил Путин
Урожай зерна в России в этом году составит 147 миллионов тонн с учетом новых регионов, это очень хороший результат, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T19:41
2024-01-16T19:42
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Урожай зерна в России в этом году составит 147 миллионов тонн с учетом новых регионов, это очень хороший результат, заявил президент Владимир Путин. "В прошлом году вообще был рекордный в истории России урожай зерновых - 156 миллионов тонн. Россия продолжает уверенно удерживать первое место в мире по продажам пшеницы на глобальных рынках. Наверное, люди, которые раньше работали в сельхозпроизводстве, такого даже и представить себе не могли, но это реалии сегодняшнего дня. В этом году 143 плюс, если посчитать новые территории, плюс еще 4 миллиона, 147 миллионов будет. Непросто посчитать по разным причинам, статистика другая и так далее, но если без новых территорий - 143 миллиона тонн, тоже очень хороший показатель", - сказал Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Урожай зерна в России составит 147 миллионов тонн, заявил Путин

Путин: урожай зерна в России с учетом новых регионов составит 147 миллионов тонн

© РИА Новости / POOL Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации в рамках Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России"
 Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации в рамках Всероссийского муниципального форума Малая родина – сила России - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / POOL
Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации в рамках Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России"
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Урожай зерна в России в этом году составит 147 миллионов тонн с учетом новых регионов, это очень хороший результат, заявил президент Владимир Путин.
"В прошлом году вообще был рекордный в истории России урожай зерновых - 156 миллионов тонн. Россия продолжает уверенно удерживать первое место в мире по продажам пшеницы на глобальных рынках. Наверное, люди, которые раньше работали в сельхозпроизводстве, такого даже и представить себе не могли, но это реалии сегодняшнего дня. В этом году 143 плюс, если посчитать новые территории, плюс еще 4 миллиона, 147 миллионов будет. Непросто посчитать по разным причинам, статистика другая и так далее, но если без новых территорий - 143 миллиона тонн, тоже очень хороший показатель", - сказал Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.
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