https://ria.ru/20240116/putin-1921720076.html

Урожай зерна в России составит 147 миллионов тонн, заявил Путин

Урожай зерна в России составит 147 миллионов тонн, заявил Путин - РИА Новости, 16.01.2024

Урожай зерна в России составит 147 миллионов тонн, заявил Путин

Урожай зерна в России в этом году составит 147 миллионов тонн с учетом новых регионов, это очень хороший результат, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T19:41

2024-01-16T19:41

2024-01-16T19:42

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Урожай зерна в России в этом году составит 147 миллионов тонн с учетом новых регионов, это очень хороший результат, заявил президент Владимир Путин. "В прошлом году вообще был рекордный в истории России урожай зерновых - 156 миллионов тонн. Россия продолжает уверенно удерживать первое место в мире по продажам пшеницы на глобальных рынках. Наверное, люди, которые раньше работали в сельхозпроизводстве, такого даже и представить себе не могли, но это реалии сегодняшнего дня. В этом году 143 плюс, если посчитать новые территории, плюс еще 4 миллиона, 147 миллионов будет. Непросто посчитать по разным причинам, статистика другая и так далее, но если без новых территорий - 143 миллиона тонн, тоже очень хороший показатель", - сказал Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.

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экономика, владимир путин, россия