https://ria.ru/20240116/putin-1921717035.html

Путин прокомментировал реплику с прямой линии об отказе голосовать за него

Путин прокомментировал реплику с прямой линии об отказе голосовать за него - РИА Новости, 16.01.2024

Путин прокомментировал реплику с прямой линии об отказе голосовать за него

Критику нужно воспринимать конструктивно, а при проявлении недовольства людей надо помнить, что нерешенных проблем в стране сегодня больше, чем решенных, заявил РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T19:22

2024-01-16T19:22

2024-01-16T23:27

владимир путин

выборы президента россии — 2024

россия

общество

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Критику нужно воспринимать конструктивно, а при проявлении недовольства людей надо помнить, что нерешенных проблем в стране сегодня больше, чем решенных, заявил президент России Владимир Путин в ответ на реплику с прямой линии, что человек не будет за него голосовать.Большая ежегодная пресс-конференция президента в 2023 году была совмещена с прямой линией и прошла в середине декабря."Вы знаете, на что обратил внимание. Я старался смотреть еще на экран слева, справа и хотел отреагировать на одно сообщение, но не успел, потому что пошли другие вопросы. Оно было таким: небольшое, но в заключение было написано "не буду за вас голосовать". Я вот в связи с чем это вспомнил. Во-первых, очень важна всегда обратная связь — первое. Второе — нерешенных проблем у нас гораздо больше, чем решенных", — сказал Путин во время встречи с главами муниципальных образований субъектов России.Он отметил, что, действительно, чем больше проблем решается, тем больше горизонтов открывается перед людьми и большего хочется, потому что появляются другие потребности. И несмотря на то, что количество людей, живущих за чертой бедности, стало меньше, их все еще много. Увеличилась реальная заработная плата и реальные располагаемые доходы населения, но скромно живущих людей еще очень много, особенно семей с детьми."Нам очень много нужно сделать и ни в коем случае нельзя воспринимать болезненно любую критику в наш адрес. А нужно воспринимать это как руководство к действию. Нужно быть благодарными людям за то, что они обращают внимание на те вопросы, которые мы еще не решили", — добавил президент.

https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html

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владимир путин, россия, общество