https://ria.ru/20240116/putin-1921717035.html
Путин прокомментировал реплику с прямой линии об отказе голосовать за него
Путин прокомментировал реплику с прямой линии об отказе голосовать за него - РИА Новости, 16.01.2024
Путин прокомментировал реплику с прямой линии об отказе голосовать за него
Критику нужно воспринимать конструктивно, а при проявлении недовольства людей надо помнить, что нерешенных проблем в стране сегодня больше, чем решенных, заявил РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T19:22
2024-01-16T19:22
2024-01-16T23:27
владимир путин
выборы президента россии — 2024
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921718114_0:0:2910:1637_1920x0_80_0_0_9e982081d43bb3f86e109a45d172a902.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Критику нужно воспринимать конструктивно, а при проявлении недовольства людей надо помнить, что нерешенных проблем в стране сегодня больше, чем решенных, заявил президент России Владимир Путин в ответ на реплику с прямой линии, что человек не будет за него голосовать.Большая ежегодная пресс-конференция президента в 2023 году была совмещена с прямой линией и прошла в середине декабря."Вы знаете, на что обратил внимание. Я старался смотреть еще на экран слева, справа и хотел отреагировать на одно сообщение, но не успел, потому что пошли другие вопросы. Оно было таким: небольшое, но в заключение было написано "не буду за вас голосовать". Я вот в связи с чем это вспомнил. Во-первых, очень важна всегда обратная связь — первое. Второе — нерешенных проблем у нас гораздо больше, чем решенных", — сказал Путин во время встречи с главами муниципальных образований субъектов России.Он отметил, что, действительно, чем больше проблем решается, тем больше горизонтов открывается перед людьми и большего хочется, потому что появляются другие потребности. И несмотря на то, что количество людей, живущих за чертой бедности, стало меньше, их все еще много. Увеличилась реальная заработная плата и реальные располагаемые доходы населения, но скромно живущих людей еще очень много, особенно семей с детьми."Нам очень много нужно сделать и ни в коем случае нельзя воспринимать болезненно любую критику в наш адрес. А нужно воспринимать это как руководство к действию. Нужно быть благодарными людям за то, что они обращают внимание на те вопросы, которые мы еще не решили", — добавил президент.
https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921718114_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_bf395ffb9f14fac18937ddc3e102031b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Выборы президента России — 2024, Россия, Общество
Путин прокомментировал реплику с прямой линии об отказе голосовать за него
Путин после отказа голосовать за него призвал принимать критику конструктивно
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Критику нужно воспринимать конструктивно, а при проявлении недовольства людей надо помнить, что нерешенных проблем в стране сегодня больше, чем решенных, заявил президент России Владимир Путин в ответ на реплику с прямой линии, что человек не будет за него голосовать.
Большая ежегодная пресс-конференция президента в 2023 году была совмещена с прямой линией и прошла в середине декабря.
«
"Вы знаете, на что обратил внимание. Я старался смотреть еще на экран слева, справа и хотел отреагировать на одно сообщение, но не успел, потому что пошли другие вопросы. Оно было таким: небольшое, но в заключение было написано "не буду за вас голосовать". Я вот в связи с чем это вспомнил. Во-первых, очень важна всегда обратная связь — первое. Второе — нерешенных проблем у нас гораздо больше, чем решенных", — сказал Путин во время встречи с главами муниципальных образований субъектов России.
Он отметил, что, действительно, чем больше проблем решается, тем больше горизонтов открывается перед людьми и большего хочется, потому что появляются другие потребности. И несмотря на то, что количество людей, живущих за чертой бедности, стало меньше, их все еще много. Увеличилась реальная заработная плата и реальные располагаемые доходы населения, но скромно живущих людей еще очень много, особенно семей с детьми.
"Нам очень много нужно сделать и ни в коем случае нельзя воспринимать болезненно любую критику в наш адрес. А нужно воспринимать это как руководство к действию. Нужно быть благодарными людям за то, что они обращают внимание на те вопросы, которые мы еще не решили", — добавил президент.
Не дождетесь: Путин направил Западу финальное послание