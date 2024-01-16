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Путин прокомментировал реплику с прямой линии об отказе голосовать за него - РИА Новости, 16.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
19:22 16.01.2024 (обновлено: 23:27 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/putin-1921717035.html
Путин прокомментировал реплику с прямой линии об отказе голосовать за него
Путин прокомментировал реплику с прямой линии об отказе голосовать за него - РИА Новости, 16.01.2024
Путин прокомментировал реплику с прямой линии об отказе голосовать за него
Критику нужно воспринимать конструктивно, а при проявлении недовольства людей надо помнить, что нерешенных проблем в стране сегодня больше, чем решенных, заявил РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T19:22
2024-01-16T23:27
владимир путин
выборы президента россии — 2024
россия
общество
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Критику нужно воспринимать конструктивно, а при проявлении недовольства людей надо помнить, что нерешенных проблем в стране сегодня больше, чем решенных, заявил президент России Владимир Путин в ответ на реплику с прямой линии, что человек не будет за него голосовать.Большая ежегодная пресс-конференция президента в 2023 году была совмещена с прямой линией и прошла в середине декабря.&quot;Вы знаете, на что обратил внимание. Я старался смотреть еще на экран слева, справа и хотел отреагировать на одно сообщение, но не успел, потому что пошли другие вопросы. Оно было таким: небольшое, но в заключение было написано &quot;не буду за вас голосовать&quot;. Я вот в связи с чем это вспомнил. Во-первых, очень важна всегда обратная связь — первое. Второе — нерешенных проблем у нас гораздо больше, чем решенных&quot;, — сказал Путин во время встречи с главами муниципальных образований субъектов России.Он отметил, что, действительно, чем больше проблем решается, тем больше горизонтов открывается перед людьми и большего хочется, потому что появляются другие потребности. И несмотря на то, что количество людей, живущих за чертой бедности, стало меньше, их все еще много. Увеличилась реальная заработная плата и реальные располагаемые доходы населения, но скромно живущих людей еще очень много, особенно семей с детьми."Нам очень много нужно сделать и ни в коем случае нельзя воспринимать болезненно любую критику в наш адрес. А нужно воспринимать это как руководство к действию. Нужно быть благодарными людям за то, что они обращают внимание на те вопросы, которые мы еще не решили", — добавил президент.
https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Выборы президента России — 2024, Россия, Общество
Путин прокомментировал реплику с прямой линии об отказе голосовать за него

Путин после отказа голосовать за него призвал принимать критику конструктивно

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Критику нужно воспринимать конструктивно, а при проявлении недовольства людей надо помнить, что нерешенных проблем в стране сегодня больше, чем решенных, заявил президент России Владимир Путин в ответ на реплику с прямой линии, что человек не будет за него голосовать.
Большая ежегодная пресс-конференция президента в 2023 году была совмещена с прямой линией и прошла в середине декабря.
«

"Вы знаете, на что обратил внимание. Я старался смотреть еще на экран слева, справа и хотел отреагировать на одно сообщение, но не успел, потому что пошли другие вопросы. Оно было таким: небольшое, но в заключение было написано "не буду за вас голосовать". Я вот в связи с чем это вспомнил. Во-первых, очень важна всегда обратная связь — первое. Второе — нерешенных проблем у нас гораздо больше, чем решенных", — сказал Путин во время встречи с главами муниципальных образований субъектов России.

Он отметил, что, действительно, чем больше проблем решается, тем больше горизонтов открывается перед людьми и большего хочется, потому что появляются другие потребности. И несмотря на то, что количество людей, живущих за чертой бедности, стало меньше, их все еще много. Увеличилась реальная заработная плата и реальные располагаемые доходы населения, но скромно живущих людей еще очень много, особенно семей с детьми.
"Нам очень много нужно сделать и ни в коем случае нельзя воспринимать болезненно любую критику в наш адрес. А нужно воспринимать это как руководство к действию. Нужно быть благодарными людям за то, что они обращают внимание на те вопросы, которые мы еще не решили", — добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
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Выборы президента России — 2024Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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