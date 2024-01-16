https://ria.ru/20240116/putin-1921710698.html

Путин заявил, что Россия всегда защищала свои интересы

Путин заявил, что Россия всегда защищала свои интересы - РИА Новости, 16.01.2024

Путин заявил, что Россия всегда защищала свои интересы

Россия свои интересы всегда защищала и сейчас защитит, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T18:52

2024-01-16T18:52

2024-01-16T18:52

россия

владимир путин

украина

в мире

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россия свои интересы всегда защищала и сейчас защитит, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы свои интересы всегда защищали. И сейчас защитим", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований регионов России, говоря о ситуации вокруг Украины и отношениях РФ с Западом.

https://ria.ru/20240116/putin-1921703422.html

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россия, владимир путин, украина, в мире