https://ria.ru/20240116/putin-1921710698.html
Путин заявил, что Россия всегда защищала свои интересы
Путин заявил, что Россия всегда защищала свои интересы - РИА Новости, 16.01.2024
Путин заявил, что Россия всегда защищала свои интересы
Россия свои интересы всегда защищала и сейчас защитит, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T18:52
2024-01-16T18:52
2024-01-16T18:52
россия
владимир путин
украина
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россия свои интересы всегда защищала и сейчас защитит, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы свои интересы всегда защищали. И сейчас защитим", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований регионов России, говоря о ситуации вокруг Украины и отношениях РФ с Западом.
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Россия, Владимир Путин, Украина, В мире, Специальная военная операция на Украине
Путин заявил, что Россия всегда защищала свои интересы
Путин: Россия свои интересы всегда защищала и сейчас защитит