https://ria.ru/20240116/putin-1921704595.html

Путин назвал тех, кто подает сигналы НАТО, предателями

Путин назвал тех, кто подает сигналы НАТО, предателями - РИА Новости, 16.01.2024

Путин назвал тех, кто подает сигналы НАТО, предателями

Президент России Владимир Путин назвал предателями тех, кто подает сигналы НАТО или пытается "пересесть" на чуждые традиции, по мнению российского лидера, они... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T18:30

2024-01-16T18:30

2024-01-16T18:57

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал предателями тех, кто подает сигналы НАТО или пытается "пересесть" на чуждые традиции, по мнению российского лидера, они могут что-то "цапнуть" и "под одеялом сожрать", но успех никогда не будет на их стороне.Президент РФ во вторник провел встречу с главами муниципальных образований регионов России. Во время общения речь зашла и о ситуации вокруг Украины и отношениях России с Западом."Те, кто пытается пересесть на какие-то чуждые нам традиции, на какие-то чуждые внутренние сигналы - как вы сказали, обращаются там к НАТО и так далее - это люди, которые не начав еще ничего делать, уже все проиграли. Они предали своих предков, предали свой народ и свои интересы", - заявил Путин."И предатели никогда в долгую не побеждают. Они могут что-то там цапнуть, что-то спереть, утащить и где-то там под одеялом сожрать. Но никогда успех на их стороне не будет. А тем более, если они на пьедестал почета выставляют явных нацистов и пособников Гитлера", - добавил президент, отметив, что еще несколько десятилетий назад их предки боролись с нацизмом, а сегодня они его поддерживают."Такие люди по определению не могут победить. Мозги там закомпостировали людям, проговорили про какую-то самостийность. На нее никто не покушался никогда", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20240116/putin-1921702451.html

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нато, россия, украина, владимир путин, в мире