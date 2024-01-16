https://ria.ru/20240116/putin-1921703648.html

Победить россиян невозможно, заявил Путин

Победить россиян невозможно, заявил Путин - РИА Новости, 16.01.2024

Победить россиян невозможно, заявил Путин

Победить россиян невозможно, уважение друг к другу и к родине - в крови россиян, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T18:28

2024-01-16T18:28

2024-01-16T18:57

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Победить россиян невозможно, уважение друг к другу и к родине - в крови россиян, заявил президент России Владимир Путин."Мне кажется, вот такое отношение друг к другу и к родине в крови нашего народа глубоко сидит, победить такой народ невозможно, а те, кто пытается пересесть на какие-то чуждые нам традиции, на какие-то чуждые внутренние сигналы, вот как вы сказали, обращаются к НАТО, и так далее, это люди, которые... не начав ещё ничего делать, уже все проиграли. Они предали своих предков, предали свой народ и свои интересы", - сказал Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов России.Глава государства также рассказал, что он читал письма своего деда, который писал на фронт сыну: в этих письмах "есть один момент, о котором я не говорил, о котором вот сейчас вам скажу, он рассказывает, как бабушка умирала у него на руках, потому что пуля попала ей в живот"."Она истекала кровью и на его руках умирала. Он там сыну пишет, ты бей этих гадов, и так далее, но вот момент, знаете, какой любопытный, по-моему, для всех народов России, и для русского народа, и для других народов России, на что я обратил внимание, он в письме сыну пишет, вот мама умирала, умирает у меня на руках и ему, мужу говорит: "ты не плачь, не расстраивай меня". Вы представляете, что это такое? Вот меня это так задело, то есть она знает, что она умирает, но она так любит своего мужа, она ему говорит: "ты не плачь", она о нем думает сейчас, когда умирает, "не расстраивай меня", - заключил Путин.

https://ria.ru/20240116/putin-1921701308.html

https://ria.ru/20240116/putin-1921702451.html

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россия, владимир путин, нато, в мире