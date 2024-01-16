https://ria.ru/20240116/putin-1921703422.html
Путин заявил, что сплоченность России была неожиданностью для противника
Путин заявил, что сплоченность России была неожиданностью для противника - РИА Новости, 16.01.2024
Путин заявил, что сплоченность России была неожиданностью для противника
Сплоченность российского общества и укрепление отечественной экономики - полная неожиданность для противника, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T18:26
2024-01-16T18:26
2024-01-16T18:59
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Сплоченность российского общества и укрепление отечественной экономики - полная неожиданность для противника, заявил президент РФ Владимир Путин."То, что сейчас происходит, а именно сплоченность нашего общества, укрепление нашей экономики не только в сельском хозяйстве, а в промышленности, рост потенциала вооруженных сил - это полная неожиданность для противника, она полная и абсолютная", - отметил Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов России.
https://ria.ru/20240116/putin-1921702451.html
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россия, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин заявил, что сплоченность России была неожиданностью для противника
Путин: сплоченность РФ и укрепление экономики были неожиданностью для противника
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Сплоченность российского общества и укрепление отечественной экономики - полная неожиданность для противника, заявил президент РФ Владимир Путин.
"То, что сейчас происходит, а именно сплоченность нашего общества, укрепление нашей экономики не только в сельском хозяйстве, а в промышленности, рост потенциала вооруженных сил - это полная неожиданность для противника, она полная и абсолютная", - отметил Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов России.
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