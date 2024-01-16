https://ria.ru/20240116/putin-1921703422.html

Путин заявил, что сплоченность России была неожиданностью для противника

Путин заявил, что сплоченность России была неожиданностью для противника - РИА Новости, 16.01.2024

Путин заявил, что сплоченность России была неожиданностью для противника

Сплоченность российского общества и укрепление отечественной экономики - полная неожиданность для противника, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T18:26

2024-01-16T18:26

2024-01-16T18:59

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Сплоченность российского общества и укрепление отечественной экономики - полная неожиданность для противника, заявил президент РФ Владимир Путин."То, что сейчас происходит, а именно сплоченность нашего общества, укрепление нашей экономики не только в сельском хозяйстве, а в промышленности, рост потенциала вооруженных сил - это полная неожиданность для противника, она полная и абсолютная", - отметил Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов России.

https://ria.ru/20240116/putin-1921702451.html

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россия, владимир путин, в мире