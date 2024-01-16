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Путин раскритиковал формулу мира Зеленского - РИА Новости, 16.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:24 16.01.2024 (обновлено: 18:51 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/putin-1921702451.html
Путин раскритиковал формулу мира Зеленского
Путин раскритиковал формулу мира Зеленского - РИА Новости, 16.01.2024
Путин раскритиковал формулу мира Зеленского
"Формула мира" Владимира Зеленского - это запретительные требования для переговорного процесса, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T18:24
2024-01-16T18:51
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
москва
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. "Формула мира" Владимира Зеленского - это запретительные требования для переговорного процесса, заявил президент России Владимир Путин."Так называемая "формула мира", о которой говорят на Западе и на Украине, это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией. Вот что это такое. Это запретительные требования для переговорного процесса", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ."Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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в мире, россия, украина, москва, владимир путин, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Путин раскритиковал формулу мира Зеленского

Путин назвал формулу мира Зеленского запретительными условиями для переговоров

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. "Формула мира" Владимира Зеленского - это запретительные требования для переговорного процесса, заявил президент России Владимир Путин.
"Так называемая "формула мира", о которой говорят на Западе и на Украине, это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией. Вот что это такое. Это запретительные требования для переговорного процесса", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.
Артиллерист ВС России ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы Мста-Б - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
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10 января, 08:00
"Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:55
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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