https://ria.ru/20240116/putin-1921702451.html

Путин раскритиковал формулу мира Зеленского

Путин раскритиковал формулу мира Зеленского - РИА Новости, 16.01.2024

Путин раскритиковал формулу мира Зеленского

"Формула мира" Владимира Зеленского - это запретительные требования для переговорного процесса, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T18:24

2024-01-16T18:24

2024-01-16T18:51

специальная военная операция на украине

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владимир путин

владимир зеленский

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. "Формула мира" Владимира Зеленского - это запретительные требования для переговорного процесса, заявил президент России Владимир Путин."Так называемая "формула мира", о которой говорят на Западе и на Украине, это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией. Вот что это такое. Это запретительные требования для переговорного процесса", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ."Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

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