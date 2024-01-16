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Путин назвал власти Украины придурками за отказ от переговоров
Путин назвал власти Украины придурками за отказ от переговоров - РИА Новости, 16.01.2024
Путин назвал власти Украины придурками за отказ от переговоров
Если бы Украина не отказалась от переговоров с Россией, то СВО бы давно закончилась, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T18:20
2024-01-16T18:20
2024-01-16T19:08
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МОСКВА, 16 янв- РИА Новости. Если бы Украина не отказалась от переговоров с Россией, то СВО бы давно закончилась, заявил президент РФ Владимир Путин."Отказавшись от переговоров, они же отказались от переговоров… Мы же договорились обо всем… Через день они выбросили в помойку все договоренности, сейчас публично сказали, в том числе руководитель этой самой переговорной группы… сказал: да, мы были готовы, мы это упустили, поскольку приехал тогдашний премьер-министр Великобритании господин Джонсон, и он уговорил нас не реализовывать эти договоренности. Ну придурки, нет? И прямо говорят, и если бы мы пошли на это, уже все давно бы было закончено, полтора года назад", - сказал Путин во время встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.Президент добавил, что такое решение Украины лишний раз подчеркивает, что они "несамостоятельные люди".
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"Ну не придурки?" – Путин о нежелании Украины вести переговоры с Россией
ПУТИН: УКРАИНА ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ПЕРЕГОВОРОВ С РФ, ПРИДУРКИ, ДАВНО БЫ ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ
2024-01-16T18:20
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украина, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире
Путин назвал власти Украины придурками за отказ от переговоров
Путин: если бы Украина не отказалась от переговоров, то все бы уже кончилось