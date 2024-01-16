https://ria.ru/20240116/putin-1921701308.html

Путин назвал власти Украины придурками за отказ от переговоров

Путин назвал власти Украины придурками за отказ от переговоров - РИА Новости, 16.01.2024

Путин назвал власти Украины придурками за отказ от переговоров

Если бы Украина не отказалась от переговоров с Россией, то СВО бы давно закончилась, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T18:20

2024-01-16T18:20

2024-01-16T19:08

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МОСКВА, 16 янв- РИА Новости. Если бы Украина не отказалась от переговоров с Россией, то СВО бы давно закончилась, заявил президент РФ Владимир Путин."Отказавшись от переговоров, они же отказались от переговоров… Мы же договорились обо всем… Через день они выбросили в помойку все договоренности, сейчас публично сказали, в том числе руководитель этой самой переговорной группы… сказал: да, мы были готовы, мы это упустили, поскольку приехал тогдашний премьер-министр Великобритании господин Джонсон, и он уговорил нас не реализовывать эти договоренности. Ну придурки, нет? И прямо говорят, и если бы мы пошли на это, уже все давно бы было закончено, полтора года назад", - сказал Путин во время встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.Президент добавил, что такое решение Украины лишний раз подчеркивает, что они "несамостоятельные люди".

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"Ну не придурки?" – Путин о нежелании Украины вести переговоры с Россией ПУТИН: УКРАИНА ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ПЕРЕГОВОРОВ С РФ, ПРИДУРКИ, ДАВНО БЫ ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ 2024-01-16T18:20 true PT1M08S

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украина, россия, в мире