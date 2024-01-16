Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал власти Украины придурками за отказ от переговоров - РИА Новости, 16.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:20 16.01.2024 (обновлено: 19:08 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/putin-1921701308.html
Путин назвал власти Украины придурками за отказ от переговоров
Путин назвал власти Украины придурками за отказ от переговоров - РИА Новости, 16.01.2024
Путин назвал власти Украины придурками за отказ от переговоров
Если бы Украина не отказалась от переговоров с Россией, то СВО бы давно закончилась, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T18:20
2024-01-16T19:08
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921708837_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6b60fcf06a3aa5da02ad2ace4e7c3b69.jpg
МОСКВА, 16 янв- РИА Новости. Если бы Украина не отказалась от переговоров с Россией, то СВО бы давно закончилась, заявил президент РФ Владимир Путин."Отказавшись от переговоров, они же отказались от переговоров… Мы же договорились обо всем… Через день они выбросили в помойку все договоренности, сейчас публично сказали, в том числе руководитель этой самой переговорной группы… сказал: да, мы были готовы, мы это упустили, поскольку приехал тогдашний премьер-министр Великобритании господин Джонсон, и он уговорил нас не реализовывать эти договоренности. Ну придурки, нет? И прямо говорят, и если бы мы пошли на это, уже все давно бы было закончено, полтора года назад", - сказал Путин во время встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.Президент добавил, что такое решение Украины лишний раз подчеркивает, что они "несамостоятельные люди".
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Ну не придурки?" – Путин о нежелании Украины вести переговоры с Россией
ПУТИН: УКРАИНА ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ПЕРЕГОВОРОВ С РФ, ПРИДУРКИ, ДАВНО БЫ ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ
2024-01-16T18:20
true
PT1M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921708837_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bd7cfe7a42eaf7b533a82b1eadddb437.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире
Путин назвал власти Украины придурками за отказ от переговоров

Путин: если бы Украина не отказалась от переговоров, то все бы уже кончилось

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв- РИА Новости. Если бы Украина не отказалась от переговоров с Россией, то СВО бы давно закончилась, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Отказавшись от переговоров, они же отказались от переговоров… Мы же договорились обо всем… Через день они выбросили в помойку все договоренности, сейчас публично сказали, в том числе руководитель этой самой переговорной группы… сказал: да, мы были готовы, мы это упустили, поскольку приехал тогдашний премьер-министр Великобритании господин Джонсон, и он уговорил нас не реализовывать эти договоренности. Ну придурки, нет? И прямо говорят, и если бы мы пошли на это, уже все давно бы было закончено, полтора года назад", - сказал Путин во время встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.
Президент добавил, что такое решение Украины лишний раз подчеркивает, что они "несамостоятельные люди".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:55
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала