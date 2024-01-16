https://ria.ru/20240116/putin-1921700815.html

Путин рассказал о программе льготного ипотечного кредитования на селе

Путин рассказал о программе льготного ипотечного кредитования на селе - РИА Новости, 16.01.2024

Путин рассказал о программе льготного ипотечного кредитования на селе

Программа льготного ипотечного кредитования на селе будет продолжаться, заверил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T18:19

2024-01-16T18:19

2024-01-16T18:19

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Программа льготного ипотечного кредитования на селе будет продолжаться, заверил президент РФ Владимир Путин. "У нас есть сельская ипотека льготная, и мы будем эту программу продолжать", - сказал он на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ. Путин во вторник принял участие в церемонии награждения лауреатов Всероссийской муниципальной премии "Служение", а затем провел встречу с главами муниципалитетов.

https://ria.ru/20240111/ipoteka-1772116136.html

россия

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россия, владимир путин