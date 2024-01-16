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Путин рассказал о программе льготного ипотечного кредитования на селе - РИА Новости, 16.01.2024
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18:19 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/putin-1921700815.html
Путин рассказал о программе льготного ипотечного кредитования на селе
Путин рассказал о программе льготного ипотечного кредитования на селе - РИА Новости, 16.01.2024
Путин рассказал о программе льготного ипотечного кредитования на селе
Программа льготного ипотечного кредитования на селе будет продолжаться, заверил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T18:19
2024-01-16T18:19
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Программа льготного ипотечного кредитования на селе будет продолжаться, заверил президент РФ Владимир Путин. "У нас есть сельская ипотека льготная, и мы будем эту программу продолжать", - сказал он на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ. Путин во вторник принял участие в церемонии награждения лауреатов Всероссийской муниципальной премии "Служение", а затем провел встречу с главами муниципалитетов.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о программе льготного ипотечного кредитования на селе

Путин: программа льготного ипотечного кредитования на селе продолжится

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДом в селе
Дом в селе - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Дом в селе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Программа льготного ипотечного кредитования на селе будет продолжаться, заверил президент РФ Владимир Путин.
"У нас есть сельская ипотека льготная, и мы будем эту программу продолжать", - сказал он на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.
Путин во вторник принял участие в церемонии награждения лауреатов Всероссийской муниципальной премии "Служение", а затем провел встречу с главами муниципалитетов.
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