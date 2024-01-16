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В Прибалтике русских людей выбрасывают за кордон, заявил Путин - РИА Новости, 16.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:17 16.01.2024 (обновлено: 18:37 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/putin-1921700513.html
В Прибалтике русских людей выбрасывают за кордон, заявил Путин
В Прибалтике русских людей выбрасывают за кордон, заявил Путин - РИА Новости, 16.01.2024
В Прибалтике русских людей выбрасывают за кордон, заявил Путин
Русских людей в Латвии и других Прибалтийских республиках выбрасывают за кордон, это напрямую затрагивает безопасность России, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T18:17
2024-01-16T18:37
прибалтика
россия
в мире
украина
латвия
владимир путин
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Русских людей в Латвии и других Прибалтийских республиках выбрасывают за кордон, это напрямую затрагивает безопасность России, заявил президент РФ Владимир Путин."То, что сейчас происходит в Латвии, в других Прибалтийских республиках, когда русских людей выбрасывают просто за кордон. Понимаете, это же очень серьёзные вещи, затрагивающие напрямую безопасность нашей страны", - отметил Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов России.Также президент напомнил о том, что ранее бывший президент Чешской республики отметил, что война на Украине началась ещё в 2008 году, когда было принято решение об открытии дверей НАТО для Украины."Совсем недавно бывший президент Чешской республики сказал очень откровенную вещь, очень важную, публично сказал... война на Украине, сказал он, началась не в феврале 2022 года, а летом 2008, когда было принято решение об открытии двери для Украины и Грузии дверей в НАТО. Напомню, что Украина получила свою независимость на основании декларации о независимости, там было написано, что Украина - нейтральное государство. Это решение 2008 года в корне меняло ситуацию в Восточной Европе и с точки зрения обеспечения безопасности России", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240115/latviya-1921354317.html
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прибалтика, россия, в мире, украина, латвия, владимир путин, нато
Прибалтика, Россия, В мире, Украина, Латвия, Владимир Путин, НАТО, Специальная военная операция на Украине
В Прибалтике русских людей выбрасывают за кордон, заявил Путин

Путин: высылка русских из Прибалтики затрагивает безопасность России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Русских людей в Латвии и других Прибалтийских республиках выбрасывают за кордон, это напрямую затрагивает безопасность России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"То, что сейчас происходит в Латвии, в других Прибалтийских республиках, когда русских людей выбрасывают просто за кордон. Понимаете, это же очень серьёзные вещи, затрагивающие напрямую безопасность нашей страны", - отметил Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов России.
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Также президент напомнил о том, что ранее бывший президент Чешской республики отметил, что война на Украине началась ещё в 2008 году, когда было принято решение об открытии дверей НАТО для Украины.
"Совсем недавно бывший президент Чешской республики сказал очень откровенную вещь, очень важную, публично сказал... война на Украине, сказал он, началась не в феврале 2022 года, а летом 2008, когда было принято решение об открытии двери для Украины и Грузии дверей в НАТО. Напомню, что Украина получила свою независимость на основании декларации о независимости, там было написано, что Украина - нейтральное государство. Это решение 2008 года в корне меняло ситуацию в Восточной Европе и с точки зрения обеспечения безопасности России", - добавил Путин.
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Специальная военная операция на УкраинеПрибалтикаРоссияВ миреУкраинаЛатвияВладимир ПутинНАТО
 
 
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