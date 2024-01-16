https://ria.ru/20240116/putin-1921695073.html

Программа для комплексного развития села продолжится, заявил Путин

Программа для комплексного развития села продолжится, заявил Путин - РИА Новости, 16.01.2024

Программа для комплексного развития села продолжится, заявил Путин

Программа комплексного развития села будет продолжена, она позволит найти решения по жилищным вопросам, вопросам здравоохранения и развития инфраструктуры,... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T17:51

2024-01-16T17:51

2024-01-16T18:11

владимир путин

россия

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Программа комплексного развития села будет продолжена, она позволит найти решения по жилищным вопросам, вопросам здравоохранения и развития инфраструктуры, сообщил президент РФ Владимир Путин."И, конечно, такая программа, комплексного развития села, конечно, должна быть продолжена, обязательно это будем делать, это 100%, даже, как у нас в народе говорят, "к бабке не ходи". Это по определению нужно делать, и будем это делать, причём будем работать именно над решением жилищных вопросов, вопросов здравоохранения, образования, водоснабжения, газоснабжения, развития инфраструктуры, прежде всего дорожной инфраструктуры", - отметил Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов России.При этом президент отметил, что недостаточное развитие сельских территорий провоцирует отток населения."Отток населения всё-таки имеет место быть, и это связано с недостаточным развитием инфраструктуры, социальной сферы, воды, медицины, образования. Это всё нужно развивать", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240107/prazdniki-1920013924.html

россия

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владимир путин, россия