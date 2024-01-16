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Программа для комплексного развития села продолжится, заявил Путин - РИА Новости, 16.01.2024
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17:51 16.01.2024 (обновлено: 18:11 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/putin-1921695073.html
Программа для комплексного развития села продолжится, заявил Путин
Программа для комплексного развития села продолжится, заявил Путин - РИА Новости, 16.01.2024
Программа для комплексного развития села продолжится, заявил Путин
Программа комплексного развития села будет продолжена, она позволит найти решения по жилищным вопросам, вопросам здравоохранения и развития инфраструктуры,... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T17:51
2024-01-16T18:11
владимир путин
россия
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Программа комплексного развития села будет продолжена, она позволит найти решения по жилищным вопросам, вопросам здравоохранения и развития инфраструктуры, сообщил президент РФ Владимир Путин."И, конечно, такая программа, комплексного развития села, конечно, должна быть продолжена, обязательно это будем делать, это 100%, даже, как у нас в народе говорят, "к бабке не ходи". Это по определению нужно делать, и будем это делать, причём будем работать именно над решением жилищных вопросов, вопросов здравоохранения, образования, водоснабжения, газоснабжения, развития инфраструктуры, прежде всего дорожной инфраструктуры", - отметил Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов России.При этом президент отметил, что недостаточное развитие сельских территорий провоцирует отток населения."Отток населения всё-таки имеет место быть, и это связано с недостаточным развитием инфраструктуры, социальной сферы, воды, медицины, образования. Это всё нужно развивать", - добавил Путин.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Программа для комплексного развития села продолжится, заявил Путин

Путин: программа для комплексного развития села продолжится

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации в рамках Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России"
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации в рамках Всероссийского муниципального форума Малая родина – сила России - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации в рамках Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России"
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Программа комплексного развития села будет продолжена, она позволит найти решения по жилищным вопросам, вопросам здравоохранения и развития инфраструктуры, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"И, конечно, такая программа, комплексного развития села, конечно, должна быть продолжена, обязательно это будем делать, это 100%, даже, как у нас в народе говорят, "к бабке не ходи". Это по определению нужно делать, и будем это делать, причём будем работать именно над решением жилищных вопросов, вопросов здравоохранения, образования, водоснабжения, газоснабжения, развития инфраструктуры, прежде всего дорожной инфраструктуры", - отметил Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов России.
При этом президент отметил, что недостаточное развитие сельских территорий провоцирует отток населения.
"Отток населения всё-таки имеет место быть, и это связано с недостаточным развитием инфраструктуры, социальной сферы, воды, медицины, образования. Это всё нужно развивать", - добавил Путин.
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