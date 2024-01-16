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Путин рассказал, с чего начинается преображение и укрепление России - РИА Новости, 16.01.2024
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17:33 16.01.2024 (обновлено: 17:37 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/putin-1921690692.html
Путин рассказал, с чего начинается преображение и укрепление России
Путин рассказал, с чего начинается преображение и укрепление России - РИА Новости, 16.01.2024
Путин рассказал, с чего начинается преображение и укрепление России
Позиции России в мире и уверенное движение страны вперед начинаются с искреннего стремления внести вклад в процветание и развитие своего города, поселка и... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T17:33
2024-01-16T17:37
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Позиции России в мире и уверенное движение страны вперед начинаются с искреннего стремления внести вклад в процветание и развитие своего города, поселка и района, заявил президент РФ Владимир Путин. Выступая во вторник на всероссийском муниципальном форуме, он отметил, что "любовь к малой родине - очень личное, теплое чувство", которое одновременно "обладает громадной созидательной силой - силой поистине общенационального значения". "Ведь преображение и укрепление всей страны, ее уверенное движение вперед, скажу больше - позиции России в мире - начинаются с искреннего стремления сделать как можно больше для родных мест: для тех мест, где родился, где прошло детство, где сейчас живут твои близкие, твоя семья, твои друзья, земляки. Со стремления внести свой вклад в процветание и развитие своего города, поселка, района", - заявил Путин. "Ведь это так созвучно словам легендарной песни, которую, уверен, здесь все знают: "С чего начинается Родина", - добавил он. Президент подчеркнул, что муниципальная власть ближе всего к людям и от нее напрямую зависит качество повседневной жизни граждан. "Именно муниципальный уровень, местное самоуправление определяют образ всей большой нашей страны - так, как люди видят свое настоящее и будущее", - заявил Путин.
https://ria.ru/20240114/putin-1921273392.html
https://ria.ru/20240103/ugrozy-1919494906.html
https://ria.ru/20240101/sotsobyazatelstva-1919368400.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал, с чего начинается преображение и укрепление России

Путин: преображение и укрепление РФ начинается с желания развивать свой город

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Позиции России в мире и уверенное движение страны вперед начинаются с искреннего стремления внести вклад в процветание и развитие своего города, поселка и района, заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая во вторник на всероссийском муниципальном форуме, он отметил, что "любовь к малой родине - очень личное, теплое чувство", которое одновременно "обладает громадной созидательной силой - силой поистине общенационального значения".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
Россия укрепляется по всем направлениям, заявил Путин
14 января, 13:58
"Ведь преображение и укрепление всей страны, ее уверенное движение вперед, скажу больше - позиции России в мире - начинаются с искреннего стремления сделать как можно больше для родных мест: для тех мест, где родился, где прошло детство, где сейчас живут твои близкие, твоя семья, твои друзья, земляки. Со стремления внести свой вклад в процветание и развитие своего города, поселка, района", - заявил Путин.
"Ведь это так созвучно словам легендарной песни, которую, уверен, здесь все знают: "С чего начинается Родина", - добавил он.
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3 января, 08:00
Президент подчеркнул, что муниципальная власть ближе всего к людям и от нее напрямую зависит качество повседневной жизни граждан.
"Именно муниципальный уровень, местное самоуправление определяют образ всей большой нашей страны - так, как люди видят свое настоящее и будущее", - заявил Путин.
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