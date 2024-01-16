https://ria.ru/20240116/putin-1921689498.html

Успешные муниципальные практики необходимо масштабировать, заявил Путин

Успешные муниципальные практики необходимо масштабировать, заявил Путин - РИА Новости, 16.01.2024

Успешные муниципальные практики необходимо масштабировать, заявил Путин

Успешные практики, которые реализуются на муниципальных уровне, важно масштабировать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T17:30

2024-01-16T17:30

2024-01-16T17:30

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Успешные практики, которые реализуются на муниципальных уровне, важно масштабировать, заявил президент России Владимир Путин. "Есть очень хорошие практики и, конечно, нужно их масштабировать. Очень важно иметь такие площадки, которые позволяют это делать",- сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ. Он отметил, что первый Всероссийский муниципальный форум "Малая Родина - сила России" в целом собрал 7 тысяч человек, а всего в системе работает 4,5 миллиона человек.

https://ria.ru/20240114/putin-1921265818.html

россия

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россия, владимир путин