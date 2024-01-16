https://ria.ru/20240116/putin-1921688254.html

Путин заявил о разных ценностях у военных и тех, кто "прыгает без штанов"

Путин заявил о разных ценностях у военных и тех, кто "прыгает без штанов" - РИА Новости, 16.01.2024

Путин заявил о разных ценностях у военных и тех, кто "прыгает без штанов"

Владимир Путин призвал муниципальных служащих обращать особое внимание на участников специальной военной операции — у них меняется сознание, "без штанов уже... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T17:25

2024-01-16T17:25

2024-01-16T18:02

специальная военная операция на украине

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Владимир Путин призвал муниципальных служащих обращать особое внимание на участников специальной военной операции — у них меняется сознание, "без штанов уже прыгать не будут"."Очень важное направление — это укрепление кадрового потенциала <…>. Первое, конечно, тоже неоднократно говорил, повторю, надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Это все-таки, знаете, люди, когда решаются на это, когда проходят это горнило, возвращаются — очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь там мероприятиях", — сказал президент во время встречи с главами муниципальных образований субъектов России.Глава государства отметил, что эти люди смотрят на жизнь иначе, имеют другие приоритеты и ценности. И если у вернувшихся есть склонность к работе в муниципалитетах, их должны привлекать.

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Уже не будешь прыгать без штанов" – Путин о ценностях участников СВО Президент России Владимир Путин призвал муниципальных служащих обращать особое внимание на участников специальной военной операции - у них меняется сознание, "без штанов уже прыгать не будут". 2024-01-16T17:25 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владимир путин, россия