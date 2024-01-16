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Путин заявил о разных ценностях у военных и тех, кто "прыгает без штанов" - РИА Новости, 16.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:25 16.01.2024 (обновлено: 18:02 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/putin-1921688254.html
Путин заявил о разных ценностях у военных и тех, кто "прыгает без штанов"
Путин заявил о разных ценностях у военных и тех, кто "прыгает без штанов" - РИА Новости, 16.01.2024
Путин заявил о разных ценностях у военных и тех, кто "прыгает без штанов"
Владимир Путин призвал муниципальных служащих обращать особое внимание на участников специальной военной операции — у них меняется сознание, "без штанов уже... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T17:25
2024-01-16T18:02
специальная военная операция на украине
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Владимир Путин призвал муниципальных служащих обращать особое внимание на участников специальной военной операции — у них меняется сознание, "без штанов уже прыгать не будут".&quot;Очень важное направление — это укрепление кадрового потенциала &lt;…&gt;. Первое, конечно, тоже неоднократно говорил, повторю, надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Это все-таки, знаете, люди, когда решаются на это, когда проходят это горнило, возвращаются — очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь там мероприятиях&quot;, — сказал президент во время встречи с главами муниципальных образований субъектов России.Глава государства отметил, что эти люди смотрят на жизнь иначе, имеют другие приоритеты и ценности. И если у вернувшихся есть склонность к работе в муниципалитетах, их должны привлекать.
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"Уже не будешь прыгать без штанов" – Путин о ценностях участников СВО
Президент России Владимир Путин призвал муниципальных служащих обращать особое внимание на участников специальной военной операции - у них меняется сознание, "без штанов уже прыгать не будут".
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общество, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Путин, Россия
Путин заявил о разных ценностях у военных и тех, кто "прыгает без штанов"

Путин заявил о разных ценностях у военных и тех, кто "прыгает без штанов"

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Владимир Путин призвал муниципальных служащих обращать особое внимание на участников специальной военной операции — у них меняется сознание, "без штанов уже прыгать не будут".
«

"Очень важное направление — это укрепление кадрового потенциала <…>. Первое, конечно, тоже неоднократно говорил, повторю, надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Это все-таки, знаете, люди, когда решаются на это, когда проходят это горнило, возвращаются — очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь там мероприятиях", — сказал президент во время встречи с главами муниципальных образований субъектов России.

Глава государства отметил, что эти люди смотрят на жизнь иначе, имеют другие приоритеты и ценности. И если у вернувшихся есть склонность к работе в муниципалитетах, их должны привлекать.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
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