Путин поблагодарил муниципальных служащих, находящихся вместе с армией
Путин поблагодарил муниципальных служащих, которые находятся вместе с армией
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии награждения лауреатов Всероссийской муниципальной премии "Служение"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии награждения лауреатов Всероссийской муниципальной премии "Служение"
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил муниципальных служащих, которые не отсиживаются в кабинетах, а разделяют судьбу Родины и находятся вместе с армией.
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"Знаю, что среди вас есть те, кто показал пример преданности Родине, ее интересам, выполняя задачи в ходе специальной военной операции. Вместе со словами благодарности могу подчеркнуть и сказать, что это очень хороший пример того, как люди из вашей среды, вообще из любого уровня власти не отсиживаются в своих кабинетах, а разделяют судьбу Родины, они вместе с народом и вместе с армией", - сказал он на церемонии награждения лауреатов Всероссийской муниципальной премии "Служение".
Путин подчеркнул, что "сила духа защитников нашего Отечества, их глубокое осознание патриотизма безусловно поражают".
"И повторю, если у них есть желание в дальнейшем применить свои лучшие качества в разных сферах гражданского служения, это желание обязательно должно быть поддержано", - добавил он.