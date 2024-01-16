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Путин поблагодарил муниципальных служащих, находящихся вместе с армией - РИА Новости, 16.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:19 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/putin-1921686667.html
Путин поблагодарил муниципальных служащих, находящихся вместе с армией
Путин поблагодарил муниципальных служащих, находящихся вместе с армией - РИА Новости, 16.01.2024
Путин поблагодарил муниципальных служащих, находящихся вместе с армией
Президент России Владимир Путин поблагодарил муниципальных служащих, которые не отсиживаются в кабинетах, а разделяют судьбу Родины и находятся вместе с армией. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T17:19
2024-01-16T17:19
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил муниципальных служащих, которые не отсиживаются в кабинетах, а разделяют судьбу Родины и находятся вместе с армией. "Знаю, что среди вас есть те, кто показал пример преданности Родине, ее интересам, выполняя задачи в ходе специальной военной операции. Вместе со словами благодарности могу подчеркнуть и сказать, что это очень хороший пример того, как люди из вашей среды, вообще из любого уровня власти не отсиживаются в своих кабинетах, а разделяют судьбу Родины, они вместе с народом и вместе с армией", - сказал он на церемонии награждения лауреатов Всероссийской муниципальной премии "Служение". Путин подчеркнул, что "сила духа защитников нашего Отечества, их глубокое осознание патриотизма безусловно поражают". "И повторю, если у них есть желание в дальнейшем применить свои лучшие качества в разных сферах гражданского служения, это желание обязательно должно быть поддержано", - добавил он.
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общество, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил муниципальных служащих, находящихся вместе с армией

Путин поблагодарил муниципальных служащих, которые находятся вместе с армией

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии награждения лауреатов Всероссийской муниципальной премии "Служение"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии награждения лауреатов Всероссийской муниципальной премии Служение - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии награждения лауреатов Всероссийской муниципальной премии "Служение"
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил муниципальных служащих, которые не отсиживаются в кабинетах, а разделяют судьбу Родины и находятся вместе с армией.
«
"Знаю, что среди вас есть те, кто показал пример преданности Родине, ее интересам, выполняя задачи в ходе специальной военной операции. Вместе со словами благодарности могу подчеркнуть и сказать, что это очень хороший пример того, как люди из вашей среды, вообще из любого уровня власти не отсиживаются в своих кабинетах, а разделяют судьбу Родины, они вместе с народом и вместе с армией", - сказал он на церемонии награждения лауреатов Всероссийской муниципальной премии "Служение".
Путин подчеркнул, что "сила духа защитников нашего Отечества, их глубокое осознание патриотизма безусловно поражают".
"И повторю, если у них есть желание в дальнейшем применить свои лучшие качества в разных сферах гражданского служения, это желание обязательно должно быть поддержано", - добавил он.
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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Вчера, 17:10
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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