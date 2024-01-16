https://ria.ru/20240116/putin-1921686667.html

Путин поблагодарил муниципальных служащих, находящихся вместе с армией

Путин поблагодарил муниципальных служащих, находящихся вместе с армией - РИА Новости, 16.01.2024

Путин поблагодарил муниципальных служащих, находящихся вместе с армией

Президент России Владимир Путин поблагодарил муниципальных служащих, которые не отсиживаются в кабинетах, а разделяют судьбу Родины и находятся вместе с армией. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T17:19

2024-01-16T17:19

2024-01-16T17:19

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил муниципальных служащих, которые не отсиживаются в кабинетах, а разделяют судьбу Родины и находятся вместе с армией. "Знаю, что среди вас есть те, кто показал пример преданности Родине, ее интересам, выполняя задачи в ходе специальной военной операции. Вместе со словами благодарности могу подчеркнуть и сказать, что это очень хороший пример того, как люди из вашей среды, вообще из любого уровня власти не отсиживаются в своих кабинетах, а разделяют судьбу Родины, они вместе с народом и вместе с армией", - сказал он на церемонии награждения лауреатов Всероссийской муниципальной премии "Служение". Путин подчеркнул, что "сила духа защитников нашего Отечества, их глубокое осознание патриотизма безусловно поражают". "И повторю, если у них есть желание в дальнейшем применить свои лучшие качества в разных сферах гражданского служения, это желание обязательно должно быть поддержано", - добавил он.

https://ria.ru/20240116/pomosch-1921684634.html

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общество, россия, владимир путин