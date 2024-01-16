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Муниципальным служащим приходится отвечать за всю страну, заявил Путин - РИА Новости, 16.01.2024
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16:57 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/putin-1921679610.html
Муниципальным служащим приходится отвечать за всю страну, заявил Путин
Муниципальным служащим приходится отвечать за всю страну, заявил Путин - РИА Новости, 16.01.2024
Муниципальным служащим приходится отвечать за всю страну, заявил Путин
Президент России Владимир Путин считает, что на муниципальных служащих ложится самая ответственная часть работы, поскольку они напрямую общаются с людьми, и... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T16:57
2024-01-16T16:57
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что на муниципальных служащих ложится самая ответственная часть работы, поскольку они напрямую общаются с людьми, и порой им приходится отвечать за всю страну. "Мы все время говорим, и я многократно уже повторял, но это тот случай, когда можно и нужно сказать еще раз. У вас самая сложная работа, потому что вы напрямую с людьми общаетесь, а это всегда самая ответственная часть нашей общей работы. Вам подчас приходится отвечать даже за то, что не входит в круг ваших обязанностей, за всю страну. Я прекрасно отдаю себе в этом отчет. Еще со времен работы в Ленинграде", - сказал он на церемонии вручения муниципальной премии "Служение". По его словам, россияне обращаются с вопросами именно к тем, кто работает на местах, а такие вопросы не всегда в их компетенции. "Люди все равно приходят к вам, и надо найти в себе силы, найти такие струнки в своей душе, чтобы в любом случае поддержать человека. Это талант. Если работать от души и с результатом, то это, безусловно, нужно проявить талант общения с людьми", - сказал президент. "Я очень рассчитываю на то, что в наших муниципальных образованиях будет все больше и больше именно таких людей", - добавил он.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Муниципальным служащим приходится отвечать за всю страну, заявил Путин

Путин: на муниципальных служащих ложится самая большая ответственность в РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что на муниципальных служащих ложится самая ответственная часть работы, поскольку они напрямую общаются с людьми, и порой им приходится отвечать за всю страну.
«
"Мы все время говорим, и я многократно уже повторял, но это тот случай, когда можно и нужно сказать еще раз. У вас самая сложная работа, потому что вы напрямую с людьми общаетесь, а это всегда самая ответственная часть нашей общей работы. Вам подчас приходится отвечать даже за то, что не входит в круг ваших обязанностей, за всю страну. Я прекрасно отдаю себе в этом отчет. Еще со времен работы в Ленинграде", - сказал он на церемонии вручения муниципальной премии "Служение".
По его словам, россияне обращаются с вопросами именно к тем, кто работает на местах, а такие вопросы не всегда в их компетенции.
"Люди все равно приходят к вам, и надо найти в себе силы, найти такие струнки в своей душе, чтобы в любом случае поддержать человека. Это талант. Если работать от души и с результатом, то это, безусловно, нужно проявить талант общения с людьми", - сказал президент.
"Я очень рассчитываю на то, что в наших муниципальных образованиях будет все больше и больше именно таких людей", - добавил он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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